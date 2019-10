Селена Гомес сразу вслед за первым выпустила второй клип, посвященный Джастину Биберу (видео)

Шоу-бизнес

Американская певица Селена Гомес приятно удивила своих фанатов. Поклонникам Селены пришлось четыре года ждать ее новой музыки. И вот она наконец представила свой новый сингл Lose You To Love Me. В нем героиня песни вспоминает свои отношения с бывшим возлюбленным. Селена не скрывала, что песня основывается на ее собственном жизненном опыте. Таким образом, баллада посвящена певцу Джастину Биберу, с которым у Гомес был роман, но который потом женился на модели Хейли Болдуин (недавно они повторно сыграли свадьбу). В черно-белом клипе, полностью снятым на iPhone, грустная Селена жалуется на вероломство любимого. И поет, что ей «нужно было потерять его, чтобы найти себя».

А уже 24 октября в сети появился второй клип под названием Look At Her Now («Посмотрите на нее сейчас»). Он также касается отношений Селены и Джастина. В нем 27-летняя певица выступает уже совсем в ином образе — уверенной в себе и преодолевшей свою депрессию. И снят он также совсем в другом стиле — ярко и динамично.

В мини-платье с блестками она поет о том, что ощущала после разрыва: «Конечно, ей было грустно. Но теперь она рада, что уклонилась от пули. Понадобилось несколько лет, чтобы высушить слезы. Но посмотрите на нее сейчас — как она идет».

«Я чувствую, что выпуск этих двух песен подряд, одна за другой, завершает историю о том, как кто-то может снова подняться — несмотря на все испытания, которые преподносит жизнь», — заявила Гомес.

Интересно, что сразу после выхода первого сингла Гомес в Хейли Болдуин опубликовала в Instagram фото, которое, как сочли многие подписчики, было адресовано именно Селене. Болдуин поделилась скрином песни певицы Саммер Уокер из своего плейлиста под названием I'll Kill You («Я убью тебя»). Сама миссис Бибер позже заявила, что это не было «ответом» Гомес.

Ранее «ФАКТЫ» писали. что Гомес возобновила роман со своим бывшим бойфрендом Найлом Хораном, участником группы One Direction.

