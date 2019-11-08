Киевляне отстояли сквер Небесной Сотни: он остался в собственности государства

Общество и люди

В Киеве сквер Небесной Сотни по улице Михайловской, 24−26, сохранен в госсобственности. «Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения заявление компании GPP Developers LTD по cкверу Небесной Сотни о пересмотре судебных решений», — сообщил на своей странице в Facebook советник столичного градоначальника Владимир Бондаренко.

Как известно, с 2014 года, чтобы не допустить застройки сквера Небесной Сотни бывшими владельцами участка, в суде город совместно с киевлянами отстаивал возврат этой территории в госсобственность.

Напомним, что 2 августа 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил жалобу представителя компании-застройщика и оставил в силе решение хозяйственных судов предыдущих инстанций, по которым земельный участок сквера Небесной Сотни возвращен в собственность киевлян. 14 мая 2018 года Верховный суд окончательно вернул в госсобственность этот земельный надел.

Таким образом, активисты, обустроившие своими силами сквер, выиграли все суды и получили итоговое решение о возвращении участка в собственность государства. Однако судебные разбирательства на этом не закончились. Бывшие владельцы частной территории, планировавшие построить на ней гостинично-офисный центр, продолжали бороться за эту землю. Компания GPP Developers LTD подала заявление о пересмотре судебного решения (которым сквер вернули городу) по вновь открывшимся обстоятельствам: якобы из-за «неправильно проведенной экспертизы по принадлежности земельного участка к землям историко-культурного назначения». Компания GPP Developers LTD рассчитывала выиграть дело, но окончательно проиграла.

Тем временем на днях в Киеве открыли третью очередь парка «Наталка» в Оболонском районе. Эту территорию тоже в свое время защитили от застройки. Масштабное обновление зеленой зоны проводится в несколько этапов: два года назад — сдали первую очередь, в прошлом году — вторую и сейчас — третью, при этом обустроили девять гектаров комфортной территории. И в план капремонтов включена следующая, четвертая, очередь обновления парка «Наталка».

Сегодня «Наталка» — золотой стандарт парков Киева и даже не уступает многим европейским зонам отдыха. В отремонтированной части парка новый вход, пешеходные дорожки, лестницы и пандусы, современная парковая мебель, освещение, камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки, навигация, смонтированная система полива, газоны и цветники, спортивные площадки, в том числе с инклюзивными элементами — для людей с инвалидностью. Обустроены детская площадка в 2 тысячи квадратных метров (крупнейшая в столице), беговые дорожки. А также создали специально огражденный участок для выгула собак.

Напомним, что в столице обновили в этом году 31 парк и сквер. Сейчас продолжаются работы в зонах отдыха «Лебединое» на Позняках, к финалу приближается ремонт в парке «Совки».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что недавно в центре Киева коммунальщики разобрали скандальную постройку на крыше исторического здания.

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