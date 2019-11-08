Мужа Заворотнюк поддержала одна из богатейших женщин России (фото)

Шоу-бизнес

Российская бизнес-леди Светлана Ермолова поддержала мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева после шоу на льду.

Так, на страничке группы поддержки актрисы Заворотнюк в Instagram появилось фото, на котором Светлана Ермолова держит за руки Чернышева.

«За поддержку и большое неравнодушное сердце, за оптимизм, дружбу, веру — спасибо, наша дорогая Светлана», — написали родственники Заворотнюк.

Сама Ермолова также опубликовала несколько кадров.

Ермолова — одна из самых богатых и успешных женщин в России. Она вошла в список двадцати трех самых успешных и достойных женщин России по итогам 2017 года, а также стала обладательницей почетного титула «Лучший руководитель в сфере ресторанного бизнеса».

Кроме того, Ермолова — вице-президент компании, которая занимается поставками рыбы и даров моря.

Напомним, что ранее Чернышева поддержала Татьяна Навка — жена пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

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