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Мужа Заворотнюк поддержала одна из богатейших женщин России (фото)
Российская бизнес-леди Светлана Ермолова поддержала мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева после шоу на льду.
Так, на страничке группы поддержки актрисы Заворотнюк в Instagram появилось фото, на котором Светлана Ермолова держит за руки Чернышева.
«За поддержку и большое неравнодушное сердце, за оптимизм, дружбу, веру — спасибо, наша дорогая Светлана», — написали родственники Заворотнюк.
Сама Ермолова также опубликовала несколько кадров.
Ермолова — одна из самых богатых и успешных женщин в России. Она вошла в список двадцати трех самых успешных и достойных женщин России по итогам 2017 года, а также стала обладательницей почетного титула «Лучший руководитель в сфере ресторанного бизнеса».
Кроме того, Ермолова — вице-президент компании, которая занимается поставками рыбы и даров моря.
Напомним, что ранее Чернышева поддержала Татьяна Навка — жена пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.
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