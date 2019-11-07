«Нужно жить»: семью Заворотнюк поддержит жена Пескова

Шоу-бизнес

Уроженка Днепра, известная российская фигуристка Татьяна Навка приняла решение поддержать материально своего коллегу, мужа актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева.

Об этом она заявила на репетиции ледового шоу «Аленький цветочек» в Санкт-Петербурге, пишет Teleprogramma.pro.

«У нас было понимание, что у Петра сложная ситуация в семье. Но все друзья и партнеры рядом. Но жить нужно продолжать. И особенно мужчине. И это ему нужно! Все средства за шоу 10 ноября мы передадим в поддержку семье Петра. Его супруга Анастасия молодец и умничка, и мы надеемся, что поможем ей. И все ребята молодцы», — сказала жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Чернышев находится рядом с женой и не намерен с ней расставаться. Он даже пропустил несколько ледовых шоу. Но недавно на пресс-конференции Татьяна объявила, что фигурист снова выйдет на лед и что он чувствует себя хорошо. Они выступили в Санкт-Петербурге со сказкой на льду «Руслан и Людмила», собрав аншлаг. Поклонники не сомневаются, что и 10 ноября с другим представлением Навке удастся продать все билеты и выручить деньги для Заворотнюк.

Как известно, прошло уже больше двух месяцев с того момента, как Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице. Долгое время о ее состоянии ходили тревожные слухи. В СМИ поступали сообщения, что она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Но позже родные актрисы все же пролили свет на ситуацию. Выяснилось, что она находится в клинике, где лечится от рака. Эту информацию не так давно подтвердила и Татьяна Навка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актрису Заворотнюк заподозрили в неискренности — соседи Сергея Жигунова считают, что она на самом деле не любила продюсера, хотя он и оставил ради любви свою прежнюю семью.

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