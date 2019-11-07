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Шоу-бизнес

«Нужно жить»: семью Заворотнюк поддержит жена Пескова

5:02 7 ноября 2019 840
Татьяна Навка и Петр Чернышев
Инф. «ФАКТОВ»

Уроженка Днепра, известная российская фигуристка Татьяна Навка приняла решение поддержать материально своего коллегу, мужа актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева.

Об этом она заявила на репетиции ледового шоу «Аленький цветочек» в Санкт-Петербурге, пишет Teleprogramma.pro.

«У нас было понимание, что у Петра сложная ситуация в семье. Но все друзья и партнеры рядом. Но жить нужно продолжать. И особенно мужчине. И это ему нужно! Все средства за шоу 10 ноября мы передадим в поддержку семье Петра. Его супруга Анастасия молодец и умничка, и мы надеемся, что поможем ей. И все ребята молодцы», — сказала жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Чернышев находится рядом с женой и не намерен с ней расставаться. Он даже пропустил несколько ледовых шоу. Но недавно на пресс-конференции Татьяна объявила, что фигурист снова выйдет на лед и что он чувствует себя хорошо. Они выступили в Санкт-Петербурге со сказкой на льду «Руслан и Людмила», собрав аншлаг. Поклонники не сомневаются, что и 10 ноября с другим представлением Навке удастся продать все билеты и выручить деньги для Заворотнюк.

Как известно, прошло уже больше двух месяцев с того момента, как Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице. Долгое время о ее состоянии ходили тревожные слухи. В СМИ поступали сообщения, что она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Но позже родные актрисы все же пролили свет на ситуацию. Выяснилось, что она находится в клинике, где лечится от рака. Эту информацию не так давно подтвердила и Татьяна Навка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актрису Заворотнюк заподозрили в неискренности — соседи Сергея Жигунова считают, что она на самом деле не любила продюсера, хотя он и оставил ради любви свою прежнюю семью.

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