- 06:35 Автомобильный «бунт» на Братиславской в Киеве: «вышедшая из повиновения» фура повредила 8 автомобилей
- 06:01 Стало известно, за какой период нужно учитывать зарплату при начислении пенсии
- 05:29 Моложе внука: шансонье Шуфутинский встречается с 22-летней прелестницей
- 05:22 Что обещают звезды: гороскоп на 7 ноября для всех знаков зодиака
- 05:02 «Нужно жить»: семью Заворотнюк поддержит жена Пескова
- 04:30 Взрыв представительского Mercedes в Киеве: появились эксклюзивные фото с места кровавого происшествия
- 03:55 Ни грамма картошки: стало известно, как королева Елизавета II поддерживает хорошую физическую форму
- 03:23 «Он знал, на ком женился»: Кристина Асмус рассказала о реакции мужа на откровенную сцену
- 02:48 Не надо тупить: девушки рассказали, как безуспешно пытались намекнуть парням на близость
- 02:18 Пуговка из «Папиных дочек» повзрослела: Катя Старшова показала зрелого «бойфренда»
- 01:49 Заставить агрессора убраться из Крыма: Украина подготовила новую резолюцию для ООН
- 01:20 Порно-скандал в Калифорнии: зрелая женщина занималась сексом с одноклассниками дочери
«Нужно жить»: семью Заворотнюк поддержит жена Пескова
Уроженка Днепра, известная российская фигуристка Татьяна Навка приняла решение поддержать материально своего коллегу, мужа актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева.
Об этом она заявила на репетиции ледового шоу «Аленький цветочек» в Санкт-Петербурге, пишет Teleprogramma.pro.
«У нас было понимание, что у Петра сложная ситуация в семье. Но все друзья и партнеры рядом. Но жить нужно продолжать. И особенно мужчине. И это ему нужно! Все средства за шоу 10 ноября мы передадим в поддержку семье Петра. Его супруга Анастасия молодец и умничка, и мы надеемся, что поможем ей. И все ребята молодцы», — сказала жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка.
Напомним, ранее СМИ писали о том, что Чернышев находится рядом с женой и не намерен с ней расставаться. Он даже пропустил несколько ледовых шоу. Но недавно на пресс-конференции Татьяна объявила, что фигурист снова выйдет на лед и что он чувствует себя хорошо. Они выступили в Санкт-Петербурге со сказкой на льду «Руслан и Людмила», собрав аншлаг. Поклонники не сомневаются, что и 10 ноября с другим представлением Навке удастся продать все билеты и выручить деньги для Заворотнюк.
Как известно, прошло уже больше двух месяцев с того момента, как Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице. Долгое время о ее состоянии ходили тревожные слухи. В СМИ поступали сообщения, что она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Но позже родные актрисы все же пролили свет на ситуацию. Выяснилось, что она находится в клинике, где лечится от рака. Эту информацию не так давно подтвердила и Татьяна Навка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актрису Заворотнюк заподозрили в неискренности — соседи Сергея Жигунова считают, что она на самом деле не любила продюсера, хотя он и оставил ради любви свою прежнюю семью.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...