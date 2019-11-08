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Константин Елисеев уходит из МИДа: в чем причина
Украинский дипломат Константин Елисеев, ранее работавший заместителем главы Администрации президента у Петра Порошенко, уходит из Министерства иностранных дел.
«Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может закончится моя 28-летняя дипломатическая карьера. Спасибо всем, с кем работал в пользу развития международного авторитета Украины, особенно учителю, первому главе МИД Анатолию Зленко. Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!» — написал он в своем Twitter.
Константин Елисеев имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. Ранее он работал представителем Украины при Евросоюзе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Константин Елисеев заявлял, что команда нового президента Владимира Зеленского вместо того, чтобы активно нарабатывать собственный внешнеполитический потенциал, продолжает быстро тратить «запас прочности» предыдущих лет.
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