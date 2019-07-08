Украина

Экс-заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев считает, что команда нового президента, похоже, вместо того, чтобы активно нарабатывать собственный внешнеполитический потенциал, продолжает быстро тратить «запас прочности» предыдущих лет. Об этом он написал в своем блоге на LB.ua.

«Вывод министра Климкина „об отсутствии на нынешнем этапе украинской внешней политики“ и любого контакта между Банковой и Михайловской только усиливает опасения о вполне реальных угрозах для позиционирования Украины на международной арене. На этом фоне ситуация с возвращением России в ПАСЕ является практическим подтверждением, что европейские лидеры уже достаточно хорошо чувствуют себя без личных и моральных обязательств поддерживать Украину, которые они имели перед президентом Порошенко», — отмечает Елисеев.

По его мнению, это тревожный звонок, «который требует больше инициативности, наступательности и четких внешнеполитических акцентов от новой команды».

Елисеев привел плюсы и минусы прошедшей недели и дал советы. Он положительно оценил, в частности, встречи Зеленского в Канаде и поездку с президентом Европейского совета Туском на Донбасс. Среди минусов назвал наказание МИД, молчание о миротворческой миссии на Донбассе, отсутствие устойчивого перемирия, широкой коалиции против невыполнения Россией решения ЕСПЧ об освобождении моряков и санкций против РФ.

При этом дипломат дал Зеленскому несколько советов, в числе которых — использовать «Саммит Украина-ЕС» для того, чтобы определить амбициозную повестку дня на будущее, которая бы могла стать ориентиром для нового руководства евроинституций. Это в дополнение к традиционным вопросам вроде сохранения санкционного режима, недопущения реализации Северного потока-2, вступления Украины в оборонную программу PESCO. Советы:

Кроме того, уже сейчас нужно планировать личное знакомство президента с будущим руководством ЕС. Не лишним было бы и установление плодотворных отношений с новым составом Европарламента, опираясь на уже опытных и проверенных действиями депутатов-сторонников Украины, которые переизбраны.

Также Елисеев рекомендовал нынешнему руководству Банковой следить за анонсированной встречей дипсоветников в нормандском формате, которые должны обсудить перспективы проведения встречи на высшем уровне.

«Нормандский саммит всегда был спаррингом четырех сильных игроков. Неосведомленность новой украинской команды во всех нюансах переговорного процесса играет не на руку Украине. В нынешних условиях, следует ожидать, что Украина будет предлагать выполнить максимальный пакет обязательств в обмен на очередное обещание России прекратить стрелять», — считает он.

Кроме того, президенту советуют быть осторожнее с заявлениями о растягивании разведения сил на всю контактную линию, учитывая, что эту концепцию так и не удалось пока полностью воплотить в пилотных зонах. Реализация такого подхода не решит проблему российской агрессии, а лишь заморозит статус-кво.

Также Елисеев рекомендует не недооценивать европейское турне Путина за отмену санкций, провести совещание руководителей украинских дипучреждений, сформировать ожидания относительно визита Зеленского в США и провести встречу с членами Меджлиса крымскотатарского народа, которая позволит более рельефно определить подходы к деоккупации. Еще одной рекомендацией Елисеева стало направить в Нью-Йорк десант специалистов для проведения масштабной информационно-разъяснительной работы среди государств-членов СБ ООН и недопущения негативного для Украины сценария.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный блогер и военный эксперт Алексей Арестович считает, что Зеленский плохо кончит, так как он специально тестирует украинцев на предмет сдачи Донбасса Путину.

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