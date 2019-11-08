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Мир

Пляж полностью засыпало ледяными шарами: впечатляющие фото из Финляндии

13:34 8 ноября 2019 761
ледяные шары
Инф. «ФАКТОВ»

В Финляндии на одном из пляжей обнаружили тысячи ледяных шаров. Ранее во Франции после сильного шторма выпал град размером с теннисный мяч.

Как пишет «Би-би-си», шары на финском побережье острова Хайлуото возникли в результате редкого погодного явления благодаря холодной и ветренной погоде.

Фотограф-любитель Ристо Маттиоли увидел уникальные ледяные шары, прогуливаясь по острову, который расположен в Ботническом заливе между Финляндией и Швецией. Они усеяли 30 метров пляжа вдоль линии воды. Самые большие ледышки были размером с футбольный мяч, а маленькие — с яйцо.

По его словам, в тот день температура воздуха составляла 1 градус мороза и день был достаточно ветреным.

Эксперты объясняют, что такие «ледяные яйца» формируются благодаря холодной и ветренной погоде.

По словам экспертов, они образуются из кусков льдин, которые сталкиваются друг с другом через волны, и так приобретают шаровидную форму.

Некоторые такие шары увеличиваются за счет намерзания на них морской воды. Она их также округляет, заглаживает и волнами выносит на берег.

Подобные явления периодически возникают в разных уголках планеты, в том числе на озерах в США и РФ. К примеру, в 2016 году гигантские ледяные шары покрыли 18 км пляжа у сибирского села Нида на полуострове Ямал.

Ранее «ФАКТЫ» писали о редком оптическом явлении, которое наблюдали жители Полтавщины под вечер в последний день осени. Многие восприняли ложное солнце как недобрый знак. Ученые отмечают, что паргелий предвещает резкую смену погоды.

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