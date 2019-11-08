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Спорт

Украинец стал двукратным чемпионом мира по самбо (фото)

14:43 8 ноября 2019 116
Владислав Руднев с отцом
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

На чемпионате мира по самбо, которое проходит в Сеуле (Южная Корея), копилка сборной Украины пополнилась первыми медалями.

«Золото» нашей команде принес Владислав Руднев (на фото в заголовке вместе с тренером-отцом) в категории до 74 кг. В финальной схватке наш соотечественник победил Истама Курбатова из Узбекистана. Таким образом Владислав повторил свой успех годичной давности на мировом первенстве в Бухаресте (Румыния), став уже двукратным чемпионом мира.

Миг победы

Еще одну награду, на этот раз «бронзу», завоевала наша соотечественница Наталия Смаль в категории до 72 кг. В полуфинале украинка в напряженной борьбе уступила россиянке Анастасии Хомячковой, которая в итоге стала чемпионкой мира. Серебряным призером же стала Нино Одзелашвили из Грузии.

Момент полуфинальной схватки

Наталия Смаль (вторая справа) на церемонии награждения

Таким образом, после первого соревновательного дня в активе наших спортсменов две медали. Лидируют же в общем медальном зачете самбисты России, у которых в активе семь золотых и две бронзовых медали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Анастасия Сапсай стала чемпионкой Европейских игр в Минске по самбо.

Фото Федерация самбо Украины

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