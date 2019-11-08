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Трагедия на Ровенщине: мужчина выстрелил жене в голову, а потом покончил с собой
Трагедия произошла в четверг, 7 ноября, в селе Руда-Красна. Тревогу подняла молодая жительница Ровно: гостившая у нее 55-летняя мать утром вернулась к себе в село Руда-Красна и вдруг перестала отвечать на телефонные звонки дочери, сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области. Уже вечером девушка дозвонилась к соседу родителей и попросила его зайти к матери домой. Там-то сосед и обнаружил два окровавленных тела. Следственно-оперативная группа выявила у них огнестрельные ранения: у женщины была прострелена голова, у мужчины шея.
Правоохранители предполагают, что трагедии, скорее всего, предшествовал конфликт, в ходе которого 54-летний мужчина закрылся в комнате, а его жена пыталась открыть двери с помощью топора. В этот момент мужчина выстрелил в нее из охотничьего ружья, пуля попала женщине в голову. После этого он лег на диван и выстрелил себе в шею.
Трупы направлены в морг для установления официальных причин смерти. Что произошло на самом деле, неизвестно, семья характеризуется полностью благополучной.
Напомним, похожий случай произошел в райцентре Любашевка Одесской области в августе. Муж из ружья убил свою 28-летнюю жену, после чего застрелился.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали также о трагедии в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Во время семейной ссоры мужчина застрелил из охотничьего ружья тестя и тещу, а также ранил свою 8-летнюю дочь, которая бросилась защищать бабушку и дедушку.
А в поселке Хопнев Волынской области недавно зять случайно застрелил свою тещу.
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