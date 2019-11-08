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Несколько лет под носом у жены: обнародована тайна молодого мужа Лолиты Милявской
Муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов, который подал на развод, несколько лет переписывался с любовницей. И делал он это с компьютера жены.
Эти подробности журналистам рассказал адвокат исполнительницы Сергей Жорин.
По словам адвоката, Лолита случайно обнаружила переписку Иванова и Ольги Кулиевой, когда супруг от нее уже ушел. Она собирается обнародовать эту переписку в суде.
«То есть он по глупости, либо по наглости общался с другой женщиной с компьютера жены! Ольга изначально тоже была несвободна, и она предупреждала Иванова, что, если он будет неосторожен, отлучит его от тела», — сказал Сергей Жорин.
Также певица узнала, что Иванов тянул с разводом, пока не получил израильское гражданство.
Кстати, суд не развел пару, так как певица заявила, что брак был фиктивным. Дело передали в другой суд.
Напомним, ранее Иванов рассказал свою причину расставания с Лолитой.
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