Шоу-бизнес

Теперь официально: муж-изменщик подал на развод с Лолитой Милявской

Скоро певица Лолита Милявская, которая удивила постройневшей фигурой в костюме без юбки, лишится статуса замужней женщины. Ее молодой муж Дмитрий Иванов подал на развод. Он зарегистрировал исковое заявление в суд о расторжении брака еще 2 октября.

Напомним, тренер по сквошу Дмитрий Иванов был пятым мужем Лолиты. Девять лет пара сыграла свадьбу и заключила брачный контракт. Поэтому бракоразводный процесс должен пройти без проблем.

Лолита впервые заговорила о разладе в семье летом, на фестивале «Новая волна» в Сочи, когда расплакалась на сцене. Тогда певица сообщила, что они с Дмитрием взяли паузу и разъехались, но она надеялась наладить отношения.

А в это время, оказывается, Дмитрий уже был увлечен другой. Он жил с Лолитой и год встречался владелицей косметического салона Ольгой Кулиевой. Недавно Дмитрий появился с ней на свадьбе друга в Литве. Говорят, горе-муж содержал любовницу на деньги Лолиты.

Милявская пока решение мужа не комментировала.

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