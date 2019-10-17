- 10:11 Умер боксер, жестко нокаутированный в андеркарде боя Усика
- 10:10 8-летняя одесская акробатка получила благословение Папы Римского
- 10:09 Теперь официально: муж-изменщик подал на развод с Лолитой Милявской
- 10:07 Доллар пошел вверх: курс валют на 17 октября
- 10:07 Российские военные занимают в Сирии бывшие позиции американцев: появилась реакция Трампа
- 10:04 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Александрия»: расписание трансляций матчей 11-го тура чемпионата Украины
- 09:51 «Украинагейт»: в США арестовали еще одного фигуранта
- 09:45 Кошка тайно пробралась в чемодан хозяев, и у тех возникли проблемы в аэропорту
- 09:40 Обличители коррупции и аудит безопасности дорог: онлайн-трансляция заседания Рады
- 09:30 В Сумах студентки выбросили в колодец котов и снимали происходящее на видео
- 09:24 Сгорели заживо: под Одессой машина врезалась в кирпичную стелу и взорвалась
- 09:23 Одержимый здоровым образом жизни учитель умер в 33 года — спустя 20 дней после того, как у него выявили рак
Теперь официально: муж-изменщик подал на развод с Лолитой Милявской
Скоро певица Лолита Милявская, которая удивила постройневшей фигурой в костюме без юбки, лишится статуса замужней женщины. Ее молодой муж Дмитрий Иванов подал на развод. Он зарегистрировал исковое заявление в суд о расторжении брака еще 2 октября.
Напомним, тренер по сквошу Дмитрий Иванов был пятым мужем Лолиты. Девять лет пара сыграла свадьбу и заключила брачный контракт. Поэтому бракоразводный процесс должен пройти без проблем.
Лолита впервые заговорила о разладе в семье летом, на фестивале «Новая волна» в Сочи, когда расплакалась на сцене. Тогда певица сообщила, что они с Дмитрием взяли паузу и разъехались, но она надеялась наладить отношения.
А в это время, оказывается, Дмитрий уже был увлечен другой. Он жил с Лолитой и год встречался владелицей косметического салона Ольгой Кулиевой. Недавно Дмитрий появился с ней на свадьбе друга в Литве. Говорят, горе-муж содержал любовницу на деньги Лолиты.
Милявская пока решение мужа не комментировала.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.