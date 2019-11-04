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Муж Лолиты Милявской отреагировал на обвинения в изменах и назвал свою версию развода

Муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов, который выступил инициатором развода, отреагировал на обвинения в изменах и назвал свою версию расставания. Тренер по сквошу заявил, что их брак не выдержал испытание разлуками, якобы они с Лолитой отдалились друг от друга и не сумели сохранить чувства.

«Наш современный ритм в мегаполисе накладывает отпечаток на быт. Своего рода неизбежность. Неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга, не слышали. И здесь вина обоих: не смогли сберечь чувства. Когда редко видим друг друга, становится меньше точек соприкосновения, общих тем, происходит отдаление… Все это повторялось из года в год», — рассказал Иванов в интервью изданию «СтарХит».

Он говорит, что неизбежность развода Милявской давно предстаказала астролог. Также он признался, что певица не хотела заводить общего ребенка.

Обвинения в изменах он опровергает. Говорит, что начал встречаться с Ольгой уже после того, как расстался Лолитой. Мол, журналисты все перекрутили и неправильно преподнесли жене.

Также он категорически опровергает, что год жил за счет жены и содержал любовницу на ее деньги. Он заверил, что не собирается выносить ссор из избы и жениться пока не намерен.

Напомним, ранее Дмитрий был замечен на свадьбе друга с новой спутницей. Лолита тяжело переживала развод и была обижена на мужа. Она называла его альфонсом и кровососом. Недавно певица заявила, что намерена признать брак с Ивановым фиктивным.

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