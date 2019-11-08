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Подруга Началовой посвятила песню больной Заворотнюк (видео)
Подруга покойной российской певицы Юлии Началовой Алена Кравец посвятила песню больной раком Анастасии Заворотнюк.
О том, что ее новая песня «Сильная» посвящена Заворотнюк, журналистам рассказала сама Кравец.
«Я знаю, что Настя сейчас мужественно сражается с болезнью, показывая всю свою волю, всю свою силу. И мне хотелось бы ее поддержать, пожелать справиться с бедой и снова покорять нас красотой, талантом, ее неподражаемой харизмой. Я уверена, что у нее и ее близких хватит терпения, силы и крепости духа», — отметила певица.
Отметим, что ранее Кравец посвятила свою композицию «Я не такая, как все» подруге и коллеге Юлии Началовой.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. По слухам, врачи не смогли справиться с опухолью, актрисе предоставляют паллиативную помощь.
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