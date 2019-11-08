Шевченко вызвал в сборную Украины форварда «Динамо»

Спорт

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал в расположение команды, которая будет готовиться к товарищескому матчу с Эстонией (14 ноября в Запорожье) и отборочному поединку к Евро-2020 против Сербии (17 ноября в Белграде), нападающего киевского «Динамо» Артема Беседина.

Форвард в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром своей команды в чемпионате страны, забив шесть мячей (один — с пенальти) в девяти проведенных матчах. Отметим, что последний раз Беседин вызывался в национальную сборную, за которую провел 10 матчей (1 мяч), в июне нынешнего года перед домашней игрой с Сербией (5:0), а последний поединок в футболке национальной сборной провел в июне 2018-го, отыграв один тайм в спарринге с Албанией (4:1).

Напомним, что «желто-синие» сыграют предстоящие поединки в качестве участника Евро-2020, но при этом команда Андрея Шевченко продолжает борьбу за первое место в группе, которое даст преимущество при жеребьевке финального турнира 30 ноября в Бухаресте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дебютный вызов в сборную Украины получил полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня.

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