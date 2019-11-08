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Общество и люди

В Киеве снова временно отменили скоростной трамвай

22:59 8 ноября 2019 52
Скоростной трамвай
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В ночь на 9 ноября вновь приостановят движение скоростного трамвая № 1. Работа скоростного трамвая № 3 будет сокращена. Это связано с заменой колеи от остановки «Улица Генерала Потапова» до улицы Зодчих. 8 ноября.

Последние отправления:

  • трамвай № 1 — от Михайловской Борщаговки в 22:39; 22:43; от станции «Старовокзальная» — в 23:19; 23:23;
  • трамвай № 3 — от станции «Ромена Роллана» — в 22:37; 22:50; от станции «Старовокзальная» — в 23:03; 23:16.

С 23:00 8 ноября до 01:00 9 ноября организуют движение автобусов № 2Т от Михайловской Борщаговки до станции «Старовокзальная».

9 и 10 ноября

  • скоростной трамвай № 1 ходить не будет
  • скоростной трамвай № 3 будет курсировать на маршруте без изменений;
  • число автобусов на маршруте № 2Т увеличат (транспорт будет ходить с интервалом в 7 минут при условии отсутствия ДТП и заторов).

Также в субботу, 9 ноября, из-за реконструкции трамвайной колеи на улице Алматинской приостановят движение трамваев №№ 23, 32, 33.

В период ремонтных работ организуют альтернативные маршруты:

  • трамвай № 33К поедет от Дарницкого депо до улицы С. Лифаря по улицам П. Усенко, Г. Хоткевича, Миропольской, Курнатовского, Кибальчича, Закревского, С. Лифаря;
  • автобус № 33ТК — от ДВРЗ до Дарницкой площади по маршруту: улицы Алматинская, Пражская, проспект Гагарина, улица В. Сосюры до Дарницкой площади;
  • автобус № 33Т — от ДВРЗ до станции метро «Черниговская» по улицам Алмитинская (от улицы Литинской), Пражской, Сергиенко, В. Сосюры, проспекту Гагарина, бульвару Верховной Рады, улице Г. Хоткевича до станции метро «Черниговская»;
  • количество трамваев № 22 («Бульвар Перова — Завод ж/б конструкций») увеличат.

О завершении реконструкции и восстановлении движения трамваев «Киевпасстранс» сообщит дополнительно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что к вечеру пятницы, 8 ноября, в Киеве наконец ликвидировали масштабную аварию, парализовавшую центр города. Специалисты КП «Киевтеплоэнерго» завершили ремонтные работы и устранили повреждения теплосети, из-за которых временно изменили маршруты общественного транспорта — троллейбусы №№ 40, 40К, 3, 9, 12, 14 и автобусы № 69 курсировали с 5 ноября по измененным маршрутам.

Напомним, что на Броварском проспекте ограничили движение, а с 7 ноября въезд в Киеве грузовых автомобилей в утренние и вечерние часы пик ограничен. Это касается грузовиков с разрешенной массой более 4,5 тонны, которым закрыт въезд с 07:00 до 10:00 и вечером — с 17:00 до 20:00. Пока ограничение введут со стороны Житомира, а впоследствии — и на других направлениях (фуры должны парковаться на подъездах к столице).

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