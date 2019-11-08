В России запретили спектакль про Чиполлино из-за политических намеков

Мир

В России запретили показывать спектакль по мотивам повести Джанни Родари «Приключения Чиполлино». Постановку собирались продемонстрировать в Москве 9 ноября, но режиссеру отказали в месте на театральном фестивале.

«Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки», — рассказал режиссер Александр Таттари.

Постановщик считает, что его спектакль могли запретить из-за политического названия — «#рябчиковжуй #новыдержитесь». «Но вы держитесь» — популярный интернет-мэм, появившийся после общения премьера Дмитрия Медведева с пенсионерами в аннексированном Крыму.

Кроме того, властям могла не понравиться одна из сцен спектакля. «Есть всего два вкрапления, которые касаются российских реалий. Есть строчка «Кур нет, но вы держитесь». А второй момент — это когда отбирают домик у Тыквы. На это подростки говорят: «Девальвация, национализация, экспроприация, реновация», — рассказала Надежда Егорова, худрук театра, при котором функционирует театральная студия Таттари.

Напомним, ранее в соцсетях была популярна шутка о том, что вскоре в России книгу «Приключения Чипполино» вообще запретят и обяжут сжигать, поскольку автор слишком точно предсказал будущее РФ.

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