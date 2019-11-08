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Украина

Планируется перерасчет: министр назвала дату увеличения пенсий украинцев

23:17 8 ноября 2019 92
Пенсия в Украине
Инф. «ФАКТОВ»

Кабмин намерен провести перерасчет пенсий в апреле будущего года. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявила министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, рост минимальной пенсии станет возможным благодаря трансферту средств из Госбюджета, а также увеличению минимальной заработной платы.

«Когда мы говорим о следующем годе — цифры гораздо лучше. Пенсия: перерасчет пенсии с апреля месяца планируемый. Мы это увидим. Трансферт из государственного бюджета в Пенсионный фонд существенно увеличен — 173 миллиарда. Это то, что бюджет помогает Пенсионному фонду. Однако рост минимальной зарплаты, это значит больше платежей в Пенсионный фонд», — заявила Маркарова.

Как известно, на данный момент минимальная пенсия в Украине выросла на 9% и в 2018 году — до 1497 грн. Однако инфляция составила 9,8% (декабрь к декабрю). Также важно учесть, что прожиточный минимум для лиц, которые потеряли работоспособность, с 1 июля 2019 года был повышен на 67 грн до 1564 грн. Это первое повышение минимальной пенсии в этом году. С 1 декабря прожиточный минимум вырастет еще на 74 грн до 1638 грн. Таким образом, минимальная пенсия вырастет в этом году на 9%, что должно превысить плановый уровень инфляции (7,4%).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недостаточно высокая пенсия вынуждает некоторых украинцев искать возможности для работы даже после выхода на заслуженный отдых. При этом за ними сохраняется право на получение более высоких выплат.

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