Украина

С учетом двух лет страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам

Недостаточно высокая пенсия вынуждает некоторых украинцев искать возможности для работы даже после выхода на заслуженный отдых. При этом за ними сохраняется право на получение более высоких выплат.

В частности, существует специальный порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам, рассказала изданию «Урядовый курьер» заместитель директора Департамента пенсионного обеспечения — начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины Светлана Шута.

По ее словам, условия проведения перерасчета пенсии определены Законом № 1058. Перерасчет пенсии проводят в том случае, если гражданин после назначения пенсии работал. При этом перерасчет пенсии проводят с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. По желанию пенсионера перерасчет пенсии может проводиться с учетом заработной платы за периоды страхового стажа после назначения пенсии.

Если человек после назначения (перерасчета) пенсии имеет менее 24 месяцев страхового стажа, то перерасчет пенсии проводят не ранее, чем через два года после назначения (предыдущего перерасчета) с учетом страхового стажа после ее назначения (предыдущего перерасчета). Заработная плата при проведении перерасчета пенсии не меняется.

Такой перерасчет проводят на основании заявления гражданина или с 1 апреля автоматически, без дополнительного обращения лица по данным пенсионного дела и реестра застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Напомним, что в ближайшее время механизм назначения пенсий будет изменен: согласно распоряжению президент Владимира Зеленского, Минсоцполитики должно обеспечить назначение пенсий украинцам по достижению ими пенсионного возраста без обращения граждан в органы социальной защиты. Также чиновников обязала обеспечить введение сервиса получения справок с помощью специального мобильного приложения, при этом все изменения должны быть проведены до конца текущего года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский не подписал законопроект № 1231 о верификации пенсий, субсидий и других выплат из средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Информация об этом появилась на сайте парламента.

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