Украина

Стало известно, за какой период нужно учитывать зарплату при начислении пенсии

При расчете пенсии ключевым показателем является заработная плата. При этом важно знать период, за который она будет учитываться.

Об этом пишет издание АиФ.

В частности, Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (статья 40, п.1).

предусматривает, что во время расчета пенсии учитывают заработную плату (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года.

Вместе с тем, пенсионер у которого страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года, составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии может учитывать заработную плату (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года независимо от перерывов.

Однако это необходимо подтвердить справками о заработной плате первичными документами.

Кроме того, в том случае, если страховой стаж меньше, чем это предусмотрено п. 1 ст. 40 вышеупомянутого Закона, тогда нужно учитывать заработную плату за фактический страховой стаж.

Как известно, в следующем году в Украине запланирован ряд изменений в сфере пенсионных выплат. Прежде всего, согласно презентованному Кабмином проекту госбюджета, украинским пенсионерам стоит ожидать незначительное повышение выплат. Кроме того, планируется ввести надбавки одиноким пенсионерам. В бюджете на это предусмотрено 806 миллионов гривен. Также на уход за гражданами старше 80 лет повысятся надбавки на 670 гривен.

Также в 2020 году минимальная пенсия поднимается с 1638 гривен до 1769 гривен. Это предусмотрено проектом бюджета. На данный момент размер средней пенсии составляет около 3020 гривен. Всего в Украине в будущем году запланировано три этапа повышения пенсий: в январе 2020-го (для военных), в июле и декабре (минимальная пенсия).

Пенсионные выплаты будут проиндексированы, согласно плану правительства, 1 марта 2020 года. Ожидается повышение за счет роста прожиточного минимума.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский отдал распоряжение министру социальной политики Юлии Соколовской внести изменения в механизм назначения пенсий. В частности, в ходе встречи с руководством Верховной Рады и Кабинетом Министров, состоявшейся в Офисе Президента, глава государства подчеркнул, что Минсоцполитики должно обеспечить назначение пенсий украинцам по достижению ими пенсионного возраста без обращения граждан в органы социальной защиты. Также чиновников обязала обеспечить введение сервиса получения справок с помощью специального мобильного приложения, при этом все изменения должны быть проведены до конца текущего года.

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