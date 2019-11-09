- 02:19 «Невероятная красотка»: Ани Лорак сменила имидж и привела поклонников в восторг
- 01:55 Получал сотни тысяч евро за предательство: в Австрии поймали очередного шпиона Путина
- 01:29 «Мексиканский сериал»: молодой любовник экс-жены Джигарханяна бросил ее ради матери своего ребенка
- 00:49 Смертельная опасность в Киеве: возле Шулявского моста нашли склад боеприпасов
- 00:20 Накинула поясок от халата на шведскую стенку: школьница повесилась после скандала из-за двойки по математике
- 00:06 Планируется перерасчет: министр назвала дату увеличения пенсий украинцев
- 08.11 23:46 Оккупанты задержали легендарную 82-летнюю крымскотатарскую активистку, гражданку США
- 08.11 23:04 Любовница Уитни Хьюстон впервые рассказала всю правду об их отношениях
- 08.11 22:59 В Киеве снова временно отменили скоростной трамвай
- 08.11 22:59 В России запретили спектакль про Чиполлино из-за политических намеков
- 08.11 21:56 Как заколдованная: в Киеве полиция трижды останавливала фуру с пьяным водителем
- 08.11 21:18 Болезнь Верника: брат звезды рассказал, что произошло
Получал сотни тысяч евро за предательство: в Австрии поймали очередного шпиона Путина
В Австрии полковника армии обвиняют в шпионаже в пользу России, продолжавшемся на протяжении не менее 25 лет. За это ему грозит до 10 лет заключения, пишет Радио Свобода.
Сообщается, что прокуроры города Зальцбург 8 ноября заявили о том, что 71-летний мужчина, которого идентифицировали как Мартина М., по версии следствия, работал на Государственное разведывательное управление России с 1993 года. Он, по данным прокуратуры, предоставлял российской разведке подробную информацию о системах вооружения Австрии, а также военные данные.
«Расследование выявило интеграцию ответчика в структурированную, управляемую государством сеть агентов», — говорится в заявлении офиса прокурора.
Установлено, что офицер получил около 300 тыс. евро в обмен на свои услуги. Полученные сведения он передавал при помощи зашифрованных писем или спутниковой связи.
Австрийские правоохранители задержали мужчину в 2018 году в тот момент, когда он получил задание от, как предполагают в прокуратуре, своего куратора.
В прошлом году «ФАКТЫ» сообщали о том, что прокуратура столицы Австрии расследовала дело в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (австрийской контрразведки, BVT) по подозрению в шпионаже. Дело вели в закрытом режиме, поэтому прокуратура не может изложить суть расследования. Кроме того, она не стала называть страны, которые могут быть привлечены в ходе расследования о шпионаже сотрудника контрразведки. В свою очередь в МВД Австрии также подтвердили факт расследования.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!