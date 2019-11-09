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Мир

Получал сотни тысяч евро за предательство: в Австрии поймали очередного шпиона Путина

1:55 9 ноября 2019 38
Вена
Инф. «ФАКТОВ»

В Австрии полковника армии обвиняют в шпионаже в пользу России, продолжавшемся на протяжении не менее 25 лет. За это ему грозит до 10 лет заключения, пишет Радио Свобода.

Сообщается, что прокуроры города Зальцбург 8 ноября заявили о том, что 71-летний мужчина, которого идентифицировали как Мартина М., по версии следствия, работал на Государственное разведывательное управление России с 1993 года. Он, по данным прокуратуры, предоставлял российской разведке подробную информацию о системах вооружения Австрии, а также военные данные.

«Расследование выявило интеграцию ответчика в структурированную, управляемую государством сеть агентов», — говорится в заявлении офиса прокурора.

Установлено, что офицер получил около 300 тыс. евро в обмен на свои услуги. Полученные сведения он передавал при помощи зашифрованных писем или спутниковой связи.

Австрийские правоохранители задержали мужчину в 2018 году в тот момент, когда он получил задание от, как предполагают в прокуратуре, своего куратора.

В прошлом году «ФАКТЫ» сообщали о том, что прокуратура столицы Австрии расследовала дело в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (австрийской контрразведки, BVT) по подозрению в шпионаже. Дело вели в закрытом режиме, поэтому прокуратура не может изложить суть расследования. Кроме того, она не стала называть страны, которые могут быть привлечены в ходе расследования о шпионаже сотрудника контрразведки. В свою очередь в МВД Австрии также подтвердили факт расследования.

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