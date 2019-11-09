Смертельный «португальский кораблик»: «красивый пакет» едва не убил девочку

Мир

В США произошел случай, который мог закончиться плачевно для его участников: маленькая девочка прогуливалась вдоль побережья и нашла предмет, напоминающий разрисованный пластиковый пакет.

Не особо задумываясь над тем, что это такое, девочка наклонилась с намерением рассмотреть поближе, но находящийся поблизости отец вовремя заметил действия дочери и запретил прикасаться к находке, пишет «Медикфорум».

Дело в том, что он сразу распознал в этой «притягательной вещице» одну из самых коварных морских убийц под названием «физалия» или «португальский кораблик».

Как оказалось, яд этого существа чрезвычайно опасен для любого существа, включая человека. По словам экспертов, если человека ужалит физалия, то он с высокой вероятностью испытает почти мгновенное падение артериального давления, утяжелившееся дыхание, а затем потеряет сознание.

Возникшая легочная недостаточность может спровоцировать смерть. В данном случае риск летального исхода был значительно высок, так как детский организм, в отличие от взрослого, мог бы не справиться с мощной интоксикацией.

Мужчина поднял медузу и при помощи палки отнес подальше в море, чтобы отдыхающие не пострадали от этого коварного существа.

В подобных случаях, говорят эксперты, место ожога необходимо быстро промыть морской водой, а для облегчения боли приложить лед. Следует быть острожными, отдыхая на пляже, особенно с детьми, и ни в коем случае не прикасаться к подобным «пакетам».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что не совсем приятные на ощупь обитатели моря постоянно надоедают отдыхающим и на украинских курортах: так, летом Азовское море уКирилловки буквально кишит медузами. Ученые считают, что отдыхающим стоит привыкать к этому явлению — медузы станут обычными обитателями этого побережья Азова.

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