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Останутся навсегда: ученые сделали интересное заявление о нашествии медуз в Кирилловке
У берегов популярного курортного Кирилловка Азовское море буквально кишит медузами. Ученые считают, что отдыхающим стоит привыкать к этому явлению — медузы станут обычными обитателями этого побережья Азова.
Научный сотрудник Приазовского национального природного парка Вадим Ткаченко считает, что появление такого вида медуз как корнерот в больших количествах, скорее всего, связано с постепенным повышением солености Азовского моря, особенно в последние два года. Корнерот комфортно себя чувствует и активно размножается в диапазоне солености 14−38 промилле. Об этом ученый рассказал в комментарии MV.
Если тенденция к повышению солености сохранится, то медузы, скорее всего, продолжат хорошо себя чувствовать в азовских водах.
Последствий для экосистемы Азовского побережья нашествие медуз не несет. Не представляет корнерот смертельной опасности и для человека. Контакт с щупальцами неприятен для детей и для самых чувствительных взрослых. И естественно контакта с щупальцами следует избегать аллергикам, т.к. в некоторых случаях возможны сложные индивидуальные реакции. Для остальных людей контакт с медузой скорее неприятный, чем опасный.
Причины же повышения солености в Азовском море остаются открытым вопросом. Существует масса гипотез, которые объясняют изменения солености — от повышения уровня мирового океана и глобальными климатическими изменениями, заканчивая недостаточным стоком рек.
Напомним, в Азовском море живут три вида медуз: аурелия, синяя медуза (медуза-корнерот), мнемиопсис. Ядовитыми являются аурелия и корнерот. Наиболее часто страдают от контакта с медузами дети, а также взрослые с небольшим весом. А вот полных людей медузы почти никогда не жалят.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году отдыхающих на одесском побережье атаковали огромные медузы-корнероты.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!