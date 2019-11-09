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«Старая перхоть»: оскандалившуюся в РФ Витренко предлагают не пускать в Украину (видео)
Известная в прошлом украинский политик Наталья Витренко, находящаяся большую часть времени в стране-агрессоре и представляющаяся «членом Прогрессивной Социалистической партии Украины, волею судеб оказавшимся в Москве», снова отметилась злобными высказываниями в адрес «любимого» ею народа и страны.
В частности, она обвинила власти Украины в том, что те якобы пытаются «убить» прошлое СССР и настроить рядовых граждан против РФ.
«Мы заявляем на весь мир. Нацизм поднял голову в Украине, коллаборанты, прислужники Гитлера, они сейчас осуществляют реванш. Они переименовывают улицы, опошляют подвиг наших отцов и дедов, они палачей и предателей — Бандеру, Шухевича, Коновальца, Мельника — делают героями», — сказала Витренко во время обращения перед торжественным маршем в честь 78-й годовщины парада 7 ноября 1941 года.
Находящиеся рядом с одиозным политиком «товарищи» «горячо поддержали» ее выступление.
Нафталиновые коллаборанты, на территории страны оккупанта, требуют освободить Украину от украинцев. Обратно не пускать эту старую перхоть. pic.twitter.com/GoCkwxKSvy— Erich Hartmann (@ErichHa30486963) 7 ноября 2019 г.
Видео ее высказывания опубликовал пользователь Twitter Erich Hartmann. Подобные высказывания, по его мнению, не должны оставаться незамеченными.
«Нафталиновые коллаборанты, на территории страны оккупанта, требуют освободить Украину от украинцев. Обратно не пускать эту старую перхоть», — предлагает пользователь.
Возможно, к его мнению прислушаются соответствующие службы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле прошлого года у здания Окружного админсуда в Киеве представители националистической организации «С14» облили Наталью Витренко кефиром. К Витренко подбежали двое молодых людей и облили ее белой жидкостью, выкрикивая «Не будет комунякам спокойствия на украинской земле». В комментариях один из координаторов организации Сергей Мазур написал, что националисты использовали кефир.
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