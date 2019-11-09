24.38 / 24.62 26.86 / 27.27
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Старая перхоть»: оскандалившуюся в РФ Витренко предлагают не пускать в Украину (видео)

3:57 9 ноября 2019 33
Наталья Витренко
Инф. «ФАКТОВ»

Известная в прошлом украинский политик Наталья Витренко, находящаяся большую часть времени в стране-агрессоре и представляющаяся «членом Прогрессивной Социалистической партии Украины, волею судеб оказавшимся в Москве», снова отметилась злобными высказываниями в адрес «любимого» ею народа и страны.

В частности, она обвинила власти Украины в том, что те якобы пытаются «убить» прошлое СССР и настроить рядовых граждан против РФ.

«Мы заявляем на весь мир. Нацизм поднял голову в Украине, коллаборанты, прислужники Гитлера, они сейчас осуществляют реванш. Они переименовывают улицы, опошляют подвиг наших отцов и дедов, они палачей и предателей — Бандеру, Шухевича, Коновальца, Мельника — делают героями», — сказала Витренко во время обращения перед торжественным маршем в честь 78-й годовщины парада 7 ноября 1941 года.

Находящиеся рядом с одиозным политиком «товарищи» «горячо поддержали» ее выступление.

Видео ее высказывания опубликовал пользователь Twitter Erich Hartmann. Подобные высказывания, по его мнению, не должны оставаться незамеченными.

«Нафталиновые коллаборанты, на территории страны оккупанта, требуют освободить Украину от украинцев. Обратно не пускать эту старую перхоть», — предлагает пользователь.

Возможно, к его мнению прислушаются соответствующие службы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле прошлого года у здания Окружного админсуда в Киеве представители националистической организации «С14» облили Наталью Витренко кефиром. К Витренко подбежали двое молодых людей и облили ее белой жидкостью, выкрикивая «Не будет комунякам спокойствия на украинской земле». В комментариях один из координаторов организации Сергей Мазур написал, что националисты использовали кефир.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Сергей Притула

Притула резко отреагировал на заявление бывшего друга Молочного про "фашистов" в Киеве

Пенсия

Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам

модный маникюр осень 2019

Новые тренды в маникюре: модные цвета, матовые узоры (фото)

Кристина Асмус

В сеть попало откровенное видео с голой Кристиной Асмус (видео 18+)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер