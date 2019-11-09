Последний шанс спасти карьеру: мужа Заворотнюк заподозрили в попытке пиара на болезни актрисы

Шоу-бизнес

Болезнь 48-летней Анастасии Заворотнюк стала настоящей трагедией для ее семьи и многих поклонников «прекрасной няни» в России и других странах, где показывался ситком.

Об этом напоминает российское издание vista.news.

Между тем, считают журналисты издания, некоторые из участников разыгрывающейся трагедии проявляют стремеление получить пиар на ней и на народном сочувствии.

«Имя Анастасии сейчас звучит как последний шанс в спасении карьеры ее мужа Петра Чернешева», — отмечают авторы статьи.

Свои выводы они строят на следующих фактах: согласно обнародованным в сети данным, 2018 год оказался для ледового бизнеса Татьяны Навки убыточным. Прославленная фигуристка и непосредственный начальник Петра Чернышева ушла в минус на 1 млн рублей.

И теперь, как бы это не ужасно звучало, она старается избежать ситуации 2019 году, повышая доходность шоу за счет пиара на Заворотнюк.

С этой целью участники ледового шоу дают многочисленные интервью, проводят бесплатные представления и т. д.

«Интересы Чернышева и Навки сходятся. Ведь Татьяна таким образом привлекает зрителей к своему шоу, а значит и дополнительные финансы. Петр тоже в выигрыше. В последнее время он мало выступал, а ледовые представления — отличный способ поддержать интерес к себе и заодно заработать. Ведь сейчас фигуристу нужны деньги, чтобы обеспечить лечение жене», — говорится в статье.

Поэтому не странно, делают вывод в издании, первой, кому было разрешено открыто говорить об онкологии «прекрасной няни» стала именно Навка.

Долгое время семья Заворотнюк молчала о болезни актрисы и прекращала контакты с любым, кто хоть как-то комментировал эту тему. Но теперь принципами пришлось поступиться, считает автор статьи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мужа Заворотнюк поддержала одна из богатейших женщин России.

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