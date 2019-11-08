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Дочь Заворотнюк похвасталась веселыми фото
Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк-Стрюкова похвасталась в сториз веселыми снимками.
В соцсетях девушка показала, что ведет насыщенную жизнь и посещает разнообразные выставки.
Ранее, как мы помним, она публиковала «рабочие» фото — рекламировала одежду, которую продает.
После того, как Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр, а СМИ стали следить за семьей актрисы с меньшим интересом, ее родные начали заниматься привычными делами.
Так, муж Заворотнюк, Петр Чернышев вернулся на лед. Его коллега и начальница Татьяна Навка заявила, что «мужчине надо продолжать жить». Чернышева всячески поддерживают и другие влиятельные россиянки.
Анна решила также не прятаться и не замыкаться в четырех стенах. Тем более, желтая пресса и раньше находила причины обвинить девушку в том, как та не жалеет мать.
Напомним, что мать Анастасии Заворотнюк также больна, поэтому ей долго не сообщали о диагнозе дочери.
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