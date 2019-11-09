- 08:16 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 14-го тура чемпионата Украины
- 08:13 Полуголый и с трубой: в сеть выложили видео с тренировки Зеленского
- 08:01 Терактов в метро не будет, но Россия может захватить Украину фактически без боя, — военный эксперт
- 07:54 День рождения пророка Мухаммада: 9 ноября мусульмане отмечают большой праздник
- 07:53 Не только штрафы: МВД готовит законопроект, ужесточающий наказание для пьяных водителей
- 07:53 Почему у ребенка в желчном пузыре может появиться камень и как этого избежать
- 07:29 Google ярким дудлом отметил юбилей падения Берлинской стены
- 07:25 Пока наслаждайтесь теплом, но морозы уже на носу: синоптики озвучили прогноз на ноябрь
- 06:55 Последний шанс спасти карьеру: мужа Заворотнюк заподозрили в попытке пиара на болезни актрисы
- 06:25 Не только «голая» пенсия: в ПФУ объяснили, на какие надбавки могут рассчитывать пенсионеры
- 06:20 «Мексиканский сериал»: молодой любовник экс-жены Джигарханяна бросил ее ради матери своего ребенка
- 06:10 «Невероятная красотка»: Ани Лорак сменила имидж и привела поклонников в восторг
Не только штрафы: МВД готовит законопроект, ужесточающий наказание для пьяных водителей
В МВД признали, что несмотря на высокие штрафы — от 10 до 48 тысяч гривен, украинцы все равно без тени смущения садятся пьяными за руль. Прекратить эту практику предлагается с помощью дополнительного наказания. Нетрезвого водителя будет ждать не только протокол на месте и штраф в перспективе, но еще и арест до 15 суток.
Законопроект об арестах за пьяную езду уже почти готов и в ближайшие недели будет передан депутатам на утверждение. Арестовывать нарушителей предлагается на 5 суток, а за повторную попытку сесть за руль подшофе — на 10−15 суток.
«Первый раз — или штраф, или административный арест до пяти суток. Зависит от грубости нарушения правил дорожного движения. Если человек в нетрезвом состоянии остановился на сигнал патрульного, то суд может назначить штраф. Если за водителем еще пришлось гнаться, прежде чем его остановить — то может быть арест», — рассказал суть законопроекта замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире ObozTV.
Согласно официальной статистике, за 2018 год на дорогах были остановлены 115 тыс. нетрезвых водителей. В текущем году в одном только Киеве были выявлены 10 тыс. пьяных за рулем. В полиции говорят, что больше всего пьяных задерживают в ночь на субботу. Были случаи, когда фуру с нетрезвым водителем останавливали трижды за сутки, и каждый раз алкотестер фиксировал сильное опьянение.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам
Секс довел: Кристина Асмус расплакалась в эфире, рассказывая о последствиях откровенных сцен (видео)
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?