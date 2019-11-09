Не только штрафы: МВД готовит законопроект, ужесточающий наказание для пьяных водителей

Общество и люди

В МВД признали, что несмотря на высокие штрафы — от 10 до 48 тысяч гривен, украинцы все равно без тени смущения садятся пьяными за руль. Прекратить эту практику предлагается с помощью дополнительного наказания. Нетрезвого водителя будет ждать не только протокол на месте и штраф в перспективе, но еще и арест до 15 суток.

Законопроект об арестах за пьяную езду уже почти готов и в ближайшие недели будет передан депутатам на утверждение. Арестовывать нарушителей предлагается на 5 суток, а за повторную попытку сесть за руль подшофе — на 10−15 суток.

«Первый раз — или штраф, или административный арест до пяти суток. Зависит от грубости нарушения правил дорожного движения. Если человек в нетрезвом состоянии остановился на сигнал патрульного, то суд может назначить штраф. Если за водителем еще пришлось гнаться, прежде чем его остановить — то может быть арест», — рассказал суть законопроекта замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире ObozTV.

Согласно официальной статистике, за 2018 год на дорогах были остановлены 115 тыс. нетрезвых водителей. В текущем году в одном только Киеве были выявлены 10 тыс. пьяных за рулем. В полиции говорят, что больше всего пьяных задерживают в ночь на субботу. Были случаи, когда фуру с нетрезвым водителем останавливали трижды за сутки, и каждый раз алкотестер фиксировал сильное опьянение.

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