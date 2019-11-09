The New York Times "вернула" Крым Украине

Украина

Газета The New York Times заменила иллюстрацию в статье правильной картой Украины. После вмешательства украинского посольства в США «обескрымленную» карту редакция заменила корректным изображением, с четко обозначенной украинской принадлежностью полуострова.

Коррективы были внесены в статью «A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan», опубликованную газетой The New York Times 3 ноября 2019 года.

Напомним, предыдущая попытка посольства заставить редакцию газеты поменять иллюстрацию к статье была неудачной. В New York Times заявили, что не будут вносить изменения в карту, где Крым отделен пунктиром от Украины и обозначен тем же цветом, что и российские области.



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