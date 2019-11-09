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Под Одессой столкнулись два катера, есть жертвы
В Белгород-Днестровском районе Одесской области 8 ноября при столкновении на реке двух катеров погиб человек. Еще один был серьезно ранен. Об этом сообщили в местном отделе полиции.
По предварительным данным, из-за тумана столкнулись два рыболовных катера на реке Глубокий Турунчук.
«В результате аварии один рыбак погиб и еще один — травмирован», — сообщили в главке.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики.
Предварительно установлено, что плавсредства столкнулись из-за ограниченной видимости в тумане и отсутствия осветительных огней на одном из судов.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Как писали «ФАКТЫ», в тот же день, 8 ноября, в Оболонском районе Киева затонула яхта. Однопалубное судно было обнаружено в Днепре между заливами Собачье устье и Верблюд. Место ЧП обследовали водолазы, но ни погибших, ни пострадавших рядом с яхтой не нашли.
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