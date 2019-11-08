Происшествия

На Днепре в Киеве затонула яхта с людьми: видео с места ЧП

В Оболонском районе Киева затонула яхта. Однопалубное судно было обнаружено в Днепре между заливами Собачье устье и Верблюд. Утром 8 ноября место ЧП обследовали водолазы, но ни погибших, ни пострадавших рядом с яхтой не нашли.

Как сообщает Информатор, судно начало погружаться под воду еще ночью. На проблемы у яхты обратила внимание команда проходившего мимо теплохода. Они и вызвали водную полицию на место ЧП.

На яхте находились трое людей, им удалось доплыть до пирса, а там пострадавшим помогли выбраться на берег. Судно после проверки было отбуксировано к берегу. Предположительно, яхта могла налететь на буй и получить повреждения.

Напомним, ранее под Одессой сгорела яхта депутата, а в Киеве на Днепре моторная лодка протаранила яхту с людьми.

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