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ВСУ не будут отводить войска на Донбассе зимой: названа причина
В Штабе Операции объединенных сил опровергли данные о возможности разведения сил и средств на новых участках, после того, как завершится соответствующая операция в Петровском (Донецкая область). Напомним, разведение сил и средств началось в субботу, 9 ноября, после того, как его дважды переносили.
Как заявил на брифинге заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь, причиной являются сложные погодные условия, которые вот-вот начнутся на линии соприкосновения.
«Мы входим в такой период, что погодные условия не всегда нам будут позволять подготовить новые позиции. Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные ограждения. То есть мы не можем проводить разминирование в мороз — это запрещено протоколом», — цитируют военного «Новости Донбасса».
Подробнее о настроениях жителей неподконтрольной части Донбасса в связи с разведением сил читайте в статье «ФАКТОВ» «Вата» в эйфории и ждет россиян": что думают на оккупированных территориях о разведении сил на Донбассе".
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