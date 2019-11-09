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Украина

Задержание Мазура: украинцы идут к посольству Польши (фото)

20:09 9 ноября 2019 319
Задержание Мазура: украинцы идут к посольству Польши (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева под посольством Польши началась акция в поддержку добровольца АТО Игоря Мазура, задержанного польскими пограничниками 9 ноября.

Как сообщает УНН, первыми к посольству пришли несколько десятков человек, которые принесли плакаты и файеры.

Порядок под дипломатическим учреждением обеспечивают бойцы Нацгвардии.

Тем временем организаторы акции анонсировали участие до 300 человек.

Напомним, в МВД обвинили Россию в нарушении Устава Интерпола и объяснили, в чем россияне обвиняют легендарного добровольца Игоря Мазура.

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