"Из-под носа увел": Богомолов не дал известному артисту жениться на Собчак

Шоу-бизнес

Российский эстрадный певец Шура (Александр Медведев) пожаловался, что режиссер Константин Богомолов не дал ему жениться на Ксении Собчак.

«Прям из-под носа увел», — посетовал Шура в комментарии изданию teleprogramma.pro.

Именно в Ксению Собчак он бы мог влюбиться впервые в жизни, подчеркнул певец.

«Я ни разу не влюблялся. Вот появись еще одна такая, как Собчак, — самостоятельная, с юмором… Но ее, к сожалению, прям из-под носа увел Богомолов», — заявил он.

Правда, Шура не рассказал, нравился ли он Собчак.

«Артист заявил, что не нужно верить сплетням, будто бы он нетрадиционной ориентации. В свое время он употреблял наркотики, много пил, но с мужчинами никогда не спал», — пишет издание.

Напомним, что брак Собчак и Богомолова оказался удачным, а сама Ксения даже похвасталась интимным прозвищем, которое дал ей муж.

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