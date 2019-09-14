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Шоу-бизнес

«Войди в меня»: после первого брачного танца под «Снег» Киркорова Собчак удивила гостей свадьбы полуголыми прыжками (видео)

3:55 14 сентября 2019 40
Собчак и Богомолов
Инф. «ФАКТОВ»

Ставшие 13 сентября мужем и женой Ксения Собчак и Константин Богомолов показали гостям первый брачный танец. Исполнителем песни для столь волнительного момента стал Филипп Киркоров — он спел «Снег» (по собственному признанию артиста, именно этот трек является любимым у Ксении Анатольевны).

Во время исполнения невеста тесно прижималась к супругу и улыбалась гостям. В какой-то момент влюбленные поцеловались, чем сорвали аплодисменты друзей и близких.

Сам танец состоялся на небольшой сцене: по краям она была оборудована специальными трубами для концертного дыма. Сзади молодоженов на большом экране шла видеопрезентация, составленная из совместных снимков Ксении и Константина. Завершилось исполнение песни и танца овациями и дождем из конфетти.

Но когда веселье уже было в полном разгаре, Ксения Собчак, уже, очевидно, отбросив «ненужные светские манеры», решила удивить всех танцами в полуголом виде. Видео выступления показал Telegram-канал Super.

На нем видно, что телеведущая появилась в корсете и с подвязкой на ноге, станцевала под песню «Войди в меня, войди в мои сны», после чего улеглась в кровать, а двое мужчин из подтанцовки подвели к ней новоиспеченного мужа.

Напомним, что на свадьбу знаменитостей были приглашены более 300 гостей, среди них Земфира, Рената Литвинова, бывшая жена Шнура Матильда и многие другие. Ведущим мероприятия был Игорь Верник. Для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Ранее Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз, а Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. И у Собчак, и у Богомолова есть дети от предыдущих браков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», утром в пятницу после росписи в Грибоедовском ЗАГСе Москвы Ксения Собчак и Константин Богомолов, прибывшие на церемонию на катафалке, отправились в церковь.

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