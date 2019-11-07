Собчак обнародовала интимное прозвище, которое ей дал Богомолов

Шоу-бизнес

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак, которая недавно отпраздновала день рождения, рассказала, какое прозвище дал ей муж — режиссер Константин Богомолов.

Этим секретом она поделилась с подругами во время своей праздничной вечеринки, а те показали все в своих сториз.

Оказывается, Богомолов называет свою жену «прекрасным верблюдом».

«Он сказал: «Ты — классная. Ты прекрасный верблюд», — поделилась Собчак тем, как муж поздравлял ее с днем рождения.

«Сказал, что не собирается переделывать меня в арабского жеребца. Я для него прекрасна с двумя горбами и желанием плеваться», — пошутила она.

Напомним, что Богомолов, поздравляя Собчак в соцсетях, о верблюде не вспомнил, зато сравнил себя с солнцем.

Супруги вместе не так давно, их свадьба была одной из самых скандальных в России.

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