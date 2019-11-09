24.38 / 24.64 26.85 / 27.25
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Участников акции в поддержку задержанного в Польше Игоря Мазура предупредили о возможных провокациях (видео)

20:46 9 ноября 2019 78
Акция в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Участников акции в поддержку задержанного в Польше бывшего бойца АТО Игоря Мазура («Тополи») предупредили о возможных провокациях. Напомним, акция проходит у стен Посольства Польши в Киеве.

В своем Facebook супруга Мазура Анастасия написала, что не исключает, что мирным протестом граждан могут воспользоваться недруги, чтобы рассорить Украину и Польшу.

«Помните, что любое обострение ситуации в отношениях Украины и Польши сыграет только на пользу России», — написала женщина на странице Игоря в соцсети.

Тем временем в сети появилось видео с акции в Киеве.

По предварительным данным, Игорь Мазур направлялся в Польшу на конференцию по приглашению вице-маршалка Польши и был задержан по предписанию Интерпола.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Днепр, Киев, осень

Пока наслаждайтесь теплом, но морозы уже на носу: синоптики озвучили прогноз на ноябрь

Пенсия в Украине

Не только военные: стало известно, кто может рассчитывать на надбавку к пенсии

Богомолов и Собчак

"Из-под носа увел": Богомолов не дал известному артисту жениться на Собчак

модный маникюр осень 2019

Новые тренды в маникюре: модные цвета, матовые узоры (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер