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Участников акции в поддержку задержанного в Польше Игоря Мазура предупредили о возможных провокациях (видео)
Участников акции в поддержку задержанного в Польше бывшего бойца АТО Игоря Мазура («Тополи») предупредили о возможных провокациях. Напомним, акция проходит у стен Посольства Польши в Киеве.
В своем Facebook супруга Мазура Анастасия написала, что не исключает, что мирным протестом граждан могут воспользоваться недруги, чтобы рассорить Украину и Польшу.
«Помните, что любое обострение ситуации в отношениях Украины и Польши сыграет только на пользу России», — написала женщина на странице Игоря в соцсети.
Тем временем в сети появилось видео с акции в Киеве.
По предварительным данным, Игорь Мазур направлялся в Польшу на конференцию по приглашению вице-маршалка Польши и был задержан по предписанию Интерпола.
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