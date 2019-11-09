Украина

Участников акции в поддержку задержанного в Польше Игоря Мазура предупредили о возможных провокациях (видео)

Участников акции в поддержку задержанного в Польше бывшего бойца АТО Игоря Мазура («Тополи») предупредили о возможных провокациях. Напомним, акция проходит у стен Посольства Польши в Киеве.

В своем Facebook супруга Мазура Анастасия написала, что не исключает, что мирным протестом граждан могут воспользоваться недруги, чтобы рассорить Украину и Польшу.

«Помните, что любое обострение ситуации в отношениях Украины и Польши сыграет только на пользу России», — написала женщина на странице Игоря в соцсети.

Тем временем в сети появилось видео с акции в Киеве.

По предварительным данным, Игорь Мазур направлялся в Польшу на конференцию по приглашению вице-маршалка Польши и был задержан по предписанию Интерпола.



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