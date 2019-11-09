Украина

В Кабмине объяснили скандальное поручение Зеленского о "стандартах" для СМИ

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский неожиданно поддержал журналистов, которых возмутила норма указа Зеленского о необходимости разработки стандартов для СМИ.

Тем не менее он объяснил эту норму «терминологическим недоразумением», которое возникло из-за ошибочного применения термина «стандарты новостей» в документах его министерства.

«Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право — исключительно профессионального сообщества», — написал Бородянский в Facebook.

При этом министр настаивает на необходимости регламентации понятий «опасная информация», «дезинформация», «недостоверная информация», заявляя, что это является важным в условиях информационной войны с РФ.

Напомним, в сети жестко раскритиковали указ президента о разработке «стандартов для СМИ».

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