Происшествия

В Египте произошло опасное ЧП с самолетом из Украины: в сеть попало видео

В аэропорту Шарм-эль-Шейха при посадке загорелся самолет украинской авиакомпании Sky Up, выполнявший рейс из Запорожья.

По данным Министерства гражданской авиации Египта, в самолете произошла утечка масла из гидравлической системы, в результате чего загорелась одна из шин шасси. Пассажиры и экипаж лайнера были эвакуированы, и никто из них не пострадал.

Эвакуация пассажиров

Также удалось не допустить распространения огня на другие части самолета.

В пресс-службе авиакомпании SkyUp уточнили, что на борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа.

В свою очередь пассажир самолета сообщил журналистам, что самолет сел довольно мягко, но в момент посадки они услышали странный гул с левой стороны.

«В иллюминаторах было видно зарево от пламени и густой дым… Выйдя из самолета, мы увидели суету технического персонала и дымящееся шасси», — рассказывает мужчина журналистам РепортерUA.

После инцидента на судне будет заменен тормоз и основное колесо. В связи с этим перевозчик предупредил о возможных задержках при выполнении полетов.

«Это событие вызвало задержку следующего рейса и изменения в расписании других рейсов компании», — заявили в авиакомпании.

В сети появилось видео инцидента в аэропорту.

SkyUp Boeing 737−800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ — JACDEC (@JacdecNew) 9 ноября 2019 г.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о сильном пожаре, вспыхнувшем на «борту № 1» японского премьера, а перед этим в московском аэропорту «Шереметьево» перед взлетом загорелся самолет авиакомпании «Россия».

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