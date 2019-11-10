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«Зайчик» Playboy: Настя Каменских взволновала фанатов новым фото
Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала завоевывать латиноамериканский рынок, опубликовала в Instagram интригующее фото на фоне логотипа Playboy. Судя по геолокации, фото сделано в мексиканской студии международного журнала.
В кадре Каменских демонстрирует, что не прочь попробовать себя в роли «секси-зайчика».
«Скоро ожидается что-то горяченькое», — завлекательно прокомментировала Настя фото на английском языке.
Фото весьма понравилось поклонникам певицы, а вот ее обращение на иностранном — не очень, о чем свидетельствуют некоторые недовольные отзывы.
Также некоторые подписчики забеспокоились, а вдруг Настя без ведома Алексея Потапенко собирается стать новой моделью для Playboy.
Они посоветовали ей наконец сменить приоритеты и задуматься о совместных с Потапом детях.
Но самые преданные фаны Насти восторженно встретили анонс.
Напомним, бывшая супруга Потапа Ирина Горовая, рассказала новые подробности жизни после официального развода. Ирина и Алексей остаются сопродюсерами созданной ими компании MOZGI Entertainment, вместе работают, и вместе воспитывают 11-летнего сына Андрея.
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