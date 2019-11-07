Шоу-бизнес

«Не одна большая семья»: бывшая жена Потапа рассказала об отношениях Каменских с его сыном (видео)

Бывшая жена известного продюсера и шоумена Потапа Ирина Горовая, рассказавшая ранее, какие отношения у них сложились после развода, поведала новые подробности из жизни звездного семейства. Она и Алексей Потапенко по-прежнему являются сопродюсерами созданной ими компании MOZGI Entertainment, вместе работают. Но и помимо бизнеса также общаются, вместе воспитывают 11-летнего сына Андрея.

Ирина призналась, с новой женой Потапа Настей Каменских у него не сложились теплые отношения.

«Не очень они общаются. У них нет каких-то взаимоотношений. Но если мы где-то пересекаемся, то: „Привет, пока“. Они могут поговорить, нет отрицалово, но и нет теплых отношений, мы не одна большая семья», — рассказала Ирина в программе «Життя відомих людей» на канале «1+1».

Она также добавила, что Потап по-прежнему много времени проводит с сыном, приходит к ним домой.

«Леша приходит, он вхож в наш дом, мы общаемся. Малый с ним ездит в футбол играть, мы ходим в кино семьей», — рассказала Ирина.

Кстати, Андрей растет творческим ребенком. Он уже попробовал свои силы в качестве ведущего на шоу «Танці з зірками», вместе с Потапом встречал участников на балконе.

Напомним, Потап и Ирина Горовая пять лет скрывали от общественности свой развод. Тем не менее, они сохранили рабочие отношения и вместе управляют продюсерской компанией.

Свой роман с Настей Каменских Потап также мастерски держал в тайне. Только после свадьбы пара открыто стала говорить о своей любви.

Сейчас Потап и Настя после мексиканских каникул завоевывают латиамериканский рынок, Настя покоряет телевидение в эффектных нарядах.

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