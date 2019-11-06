Лучшие ножки: Настя Каменских в экстремальном мини покоряет Мексику (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Настя Каменских, которая вместе с мужем Потапом устроили себе мексиканские каникулы на берегу Карибского моря, с головой окунулись в работу. Звезда активно завоевывает международный, латиноамериканский рынок. Сейчас звездная пара находится в Мексике. Настя побывала в эфирах нескольких популярных шоу, раздает интервью и впечатляет стильными образами.

В очередной программе она появилась в экстремальной кожаной мини-юбке. Настя не упустила случая показать свои стройные ножки, вызвав волну восхищения в сети.

«Это лучшие ножки планеты», — пишут в комментариях под эффектным фото.

Ранее Настя впечатлила стильным неоновым образом.

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