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Лучшие ножки: Настя Каменских в экстремальном мини покоряет Мексику (фото)
Популярная певица Настя Каменских, которая вместе с мужем Потапом устроили себе мексиканские каникулы на берегу Карибского моря, с головой окунулись в работу. Звезда активно завоевывает международный, латиноамериканский рынок. Сейчас звездная пара находится в Мексике. Настя побывала в эфирах нескольких популярных шоу, раздает интервью и впечатляет стильными образами.
В очередной программе она появилась в экстремальной кожаной мини-юбке. Настя не упустила случая показать свои стройные ножки, вызвав волну восхищения в сети.
«Это лучшие ножки планеты», — пишут в комментариях под эффектным фото.
Ранее Настя впечатлила стильным неоновым образом.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что знаменитая спортсменка Лилия Подкопаева удивила смелым декольте.
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