- 11:35 Подозреваемый в убийстве иностранец с ножом напал на украинского пограничника: детали и фото с места ЧП
- 11:31 В Кабмине хотят отказаться от спецсвязи: названа причина
- 11:09 Месси трижды забил «Сельте» и повторил уникальное достижение Криштиану Роналду: видеообзор матча
- 10:47 "Осталось только украинцам помочь": Максим Галкин резко прошелся по российским пропагандистам
- 10:43 «Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
- 10:27 В Ужгороде авто на полной скорости влетело в людей на тротуаре
- 10:25 Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло
- 10:18 В России внезапно умер известный клубный промоутер
- 09:44 Когда-то здесь кипела жизнь: в сети показали свежие фото «Донбасс Арены»
- 09:43 Взрыв метро в Киеве: эксперт оценил угрозу масштабных терактов в столице
- 09:09 «Зайчик» Playboy: Настя Каменских взволновала фанатов новым фото
- 09:07 «Один из моих сыров черный — добавляю древесный уголь»: как житель Кременчуга стал успешным сыроваром
Когда-то здесь кипела жизнь: в сети показали свежие фото «Донбасс Арены»
В сети появились новые фото из оккупированного боевиками Донецка. На сей раз в кадре оказался стадион «Донбасс-Арена», который еще в 2012 году принимал матчи Еврочемпионата по футболу.
Снимки опубликовал в Twitter пользователь Люфт Ганза.
«Ощущение, будто наклеенные футболисты начали сползать вниз», «Печаль», — комментируют снимки в сети.
Напомним, ранее в сети показали очередные фотосвидетельства «торжества» «русского мира» в поселке Спартак в Ясиноватском районе под Донецком. Блогер с ником «Заброшки.Донецк» показал разрушенный детский сад № 20 «Колосок».
Также соцсети шокировало видео из заброшенного универмаге в Шахтерске, который оккупировали беспризорные животные.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Мексиканский сериал»: молодой любовник экс-жены Джигарханяна бросил ее ради матери своего ребенка (фото)
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...