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Украина

Когда-то здесь кипела жизнь: в сети показали свежие фото «Донбасс Арены»

9:44 10 ноября 2019 1058
Донбасс-Арена, ноябрь 2019 года
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились новые фото из оккупированного боевиками Донецка. На сей раз в кадре оказался стадион «Донбасс-Арена», который еще в 2012 году принимал матчи Еврочемпионата по футболу.

Снимки опубликовал в Twitter пользователь Люфт Ганза.

«Ощущение, будто наклеенные футболисты начали сползать вниз», «Печаль», — комментируют снимки в сети.

Напомним, ранее в сети показали очередные фотосвидетельства «торжества» «русского мира» в поселке Спартак в Ясиноватском районе под Донецком. Блогер с ником «Заброшки.Донецк» показал разрушенный детский сад № 20 «Колосок».

Также соцсети шокировало видео из заброшенного универмаге в Шахтерске, который оккупировали беспризорные животные.

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