Спорт

Украинец Романчук с рекордом победил на этапе Кубка мира (видео)

Украинский пловец Михаил Романчук победил на этапе Кубка мира, проходившем в столице Катара — Дохе. Наш спортсмен проплыл дистанцию 1500 метров вольным стилем 14:51.61 сек, установив новый рекорд соревнований. Отметим, что Михаил значительно опередил своих преследователей на финише — вторым стал чех Ян Мицка (14:58.30 сек), третьим приплыл венгр Гергели Гюрте (14:59.88 сек).

We have a new World Cup Record in the 1500m FREE by Mykhailo ROMANCHUK of Ukraine!#SWC19 pic.twitter.com/C5aGTSw6lF — FINA (@fina1908) 8 ноября 2019 г.

Примечательно, что в прошлом году Романчук также с рекордом завершил свои выступления на чемпионате мира на короткой воде в китайском Гуанчжоу — наш спортсмен установил мировой рекорд на аналогичной дистанции, проплыв 1500 метров за 14:09,14 сек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Михаил Романчук подарил своей жене, известной легкоатлетке Марине Бех-Романчук, вишневый Jaguar.

Фото FINA

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