Спорт

Чемпионат мира по легкой атлетике, недавно завершившийся в Дохе (Катар), принес Украине две серебряные медали. В первые дни «серебро» завоевала 19-летняя Ярослава Магучих, прыгнувшая в высоту на 2,04 метра и установившая мировой рекорд среди юниоров. А в последний день чемпионата награду получила 24-летняя Марина Бех-Романчук, прыгнувшая в длину на 6,92 метра. Уже на следующий день после награждения украинская легкоатлетка прилетела в Киев, а затем отправилась в Ривне, к родителям своего супруга Михаила Романчука. Известный пловец, обладатель золотой медали на чемпионате мира в 2018 году все это время поддерживал жену. Ему не удалось прилететь в Доху — сейчас он находится в Америке, но свою победу, к которой готовилась несколько лет, Марина посвятила мужу Михаилу.

«Мыслей не было, только эмоции, которые буквально захлестнули»

— Марина, о чем вы думали, стоя на пьедестале почета?

— У меня по всему телу бежали мурашки. Не могла поверить своему счастью, ведь получила то, ради чего так долго работала и тратила огромные усилия. Мыслей не было, только эмоции, которые буквально захлестнули. Признаюсь, когда ехала на чемпионат мира, просто хотелось завоевать медаль, чтобы возвращаться домой не с пустыми руками. Правда, накануне соревнования у меня не было чувства, что займу какое-то место. Но старалась психологически настроиться на борьбу за медаль. Этот настрой и понимание того, что в тренировочном процессе сделала все, что могла, были главными для меня.

— Вы выступали в последний день соревнований. Это тяжело для спортсмена?

— Мне не привыкать. Обычно легкоатлеты так и выступают. Чемпионат мира длился десять дней, а мы прилетели всего за два дня до нашего состязания. Поэтому психологически я не ощущала прессинга, внутренне была собранна. Дискомфорт вызывали погодные условия: в Дохе стояла страшная жара. Температура достигала сорока градусов, поэтому я практически не выходила на улицу. Днем находилась в гостинице, на разминку выезжала вечером, когда зной немного спадал.

— Вы достигли результата, заслуживающего серебряной медали, с пятой попытки. Что чувствовали к этому моменту?

— До этого — с результатом 6,81 метра — находилась на третьем месте. Но я знаю, пока есть попытки, многое можно реализовать. Главное — собраться. На каждую попытку настраивалась как на последнюю, понимая, что надо продемонстрировать максимум своих возможностей. Кстати, лучшие результаты я всегда показывала как раз на последних попытках. К этому времени словно «распрыгиваюсь», физически выходя на пик адреналина. Прыгая в пятый раз, понимала, что все для меня складывается очень хорошо.

Результата, заслуживающего серебряной медали, Марина Бех-Романчук достигла с пятой попытки. Фото Getty Images

— Спортсмены, как и артисты, верят в приметы. У вас есть свой талисман?

— В украинском языке есть прекрасное слово — «забобони». Имеются они и у меня. Я люблю, чтобы перед соревнованием мои вещи находились в идеальном порядке — все аккуратно сложено на своих местах. Даже перед пробами, выходя из раздевалки, идеально складываю свои штаны, футболку.

Талисманов у меня нет. Мы всегда выступаем в одежде цветов национального флага Украины. Что касается обуви, то в этом году я выступала в абсолютно новых шиповках — надела их только на одну тренировку, чтобы немного «разбегать». Они белого цвета, очень красивые. Я вообще люблю светлую обувь.

— Когда вы прыгнули на 6,92 метра, было видно, что не совсем довольны результатом.

— Я понимала, что можно было прыгнуть лучше. Технически немного не справилась с прыжком, оставив так называемый отсев, который и забрал у меня пару сантиметров. Если бы сделала попытку более качественной, прыжок был бы дальше. Свой собственный рекорд так и не побила — не хватило всего сантиметра.

— Ровно столько, сколько не хватило нигерийке, которая шла за вами по пятам.

— Да, но в этом и прелесть прыжков. Призовые места часто отличаются друг от друга результатом всего в сантиметр. Бывают моменты достаточно напряженные. Когда ты выходишь из сектора, где выполнил прыжок, то не можешь точно знать, на какое расстояние прыгнул. Я просто видела, что проба удачная и хорошая. Но пока результат не высветится на табло, никто не знает его наверняка.

«Все зависит лишь от качества твоей работы. Просто таланта недостаточно»

— Известно, что накануне соревнования у вас возникли проблемы со здоровьем.

— Да, недомогание было связано с кишечником. Самое неприятное, я не могла понять, что именно меня беспокоит. Перед выступлением сидела на строгой диете, боялась съесть что-то не то, опасаясь дополнительных проблем. Я слишком долго шла до старта сезона, чтобы уступить в самом начале, тем более поставить под угрозу поездку на чемпионат мира. Но, слава Богу, все обошлось.

— Супруг не летал с вами в Доху?

— Он в это время находился в Америке на соревнованиях. Но Михаил одним из первых меня поздравил. На самом деле он очень мне помог. Я всегда говорю, что мои медали — это и его заслуга. Миша всегда знает, как меня поддержать, мотивировать. И когда возникли проблемы со здоровьем, он был рядом и нашел слова, которые помогли мне выстоять. В общем, теперь получается, что мы не зря прошли этот тяжелый путь.

Муж Марины — известный украинский пловец Михаил Романчук. Фото из Instagram

— Кто повлиял на вашу любовь к легкой атлетике?

— Мне было одиннадцать лет, когда попала на отделение легкой атлетики спортивной школы. Это было в Хмельницком. Тренер сразу увидел, что я хорошо сложена и достаточно быстрая девочка с сильной стопой. Иногда кажется, что прыжки сами меня выбрали. С детства никогда не сомневалась в том, что буду прыгать именно в длину. Это во многом и заслуга тренера, который всегда говорил, что занятия легкой атлетикой — мое будущее.

Правда, до десяти лет я совершенно не задумывалась о профессиональном спорте. Жила с родителями в селе Морозов Хмельницкой области, никаких спортивных секций там не было. Хотя в селе вся жизнь — спорт, поскольку постоянно находишься в движении. В моем детстве не было компьютеров, телефонов, мы постоянно гуляли на улице, бегали. Свои спортивные возможности я демонстрировала на уроках физкультуры в школе. Помню, учитель, увидев, что у меня есть определенные способности, сказал: «В городе я советую тебе идти на отделение легкой атлетики». Однажды в мою школу в Хмельницком пришел тренер, который отбирал детей к себе в группу. В их числе оказалась и я.

— Дети после школы шли гулять, а вы — на тренировки. Не было обидно?

— Я об этом даже не задумывалась, хотя у меня действительно не было времени на прогулки. Ходила в общеобразовательную школу, художественную и занималась спортом. Вся неделя была загружена, единственный выходной — воскресенье.

Друзья, бывало, говорили, что я просто зря трачу свое время. Но легкая атлетика мне нравилась, она словно манила. Правда, был момент, когда я хотела бросить спорт. После полугода занятий стала говорить тренеру, что мне трудно, я ничего не успеваю. Но отдохнув всего две недели, я позвонила тренеру и сказала, что опять хочу заниматься.

— Крепатура, боль в мышцах — вы прошли через все это?

— Когда приходишь на легкую атлетику в таком юном возрасте, в каком пришла я, организм быстро растет и обновляется. Поэтому каких-то неимоверных болей у меня не возникало. Определенный дискомфорт почувствовала, когда стала взрослее и вошла в профессиональный спорт. Вот тогда начинаются травмы, и понимаешь, что такое настоящая крепатура. Меняется график, нагрузки, да и сам становишься старше. Уже невозможно добиваться результатов на одном только гормональном всплеске. Все зависит лишь от качества твоей работы. Просто таланта тоже недостаточно. Это большой спорт, в котором свои правила.

«Не каждый человек способен понять, как это по три-четыре месяца не бывать дома»

— От кого из родителей вы унаследовали такую точеную фигуру?

— Мой отец всегда был подтянутым, я на него похожа. Правда, никогда не занимался спортом, может, только в школе ходил в секции. Он всегда поддерживал меня в желании стать спортсменом, впрочем, как и мама. Родители понимают: я занимаюсь тем, что люблю.

— Ваш муж тоже известный спортсмен. В семье не возникает из-за этого сложностей?

— Даже не знаю, какими они могут быть. В нашей с Мишей семье все достаточно просто. Мы никогда не суем нос в тренировки друг друга. Никаких споров у нас не возникает. Оба спортсмены и понимаем, насколько то, чем мы занимаемся, важно. Именно благодаря этому и можем смириться с тем, что редко видим друг друга. Не каждый человек способен понять, как это по три-четыре месяца не бывать дома, находясь на соревнованиях и сборах.

— Вы давно не видели супруга?

— Буквально перед чемпионатом мира две недели провели вместе. Так получилось, что наши тренировочные базы были рядом. Сейчас у Миши подготовка к зимнему сезону, и я планирую приехать к нему на сборы хотя бы на пару дней. Потом я уеду на сборы.

— Кто занимается вашим домом?

— Вы даже себе не представляете, насколько редко я там бываю. Но когда случается такое, что мы с Мишей дома вместе, то, конечно, становлюсь к плите и готовлю. Он очень любит мясо. Часто жарю стейк и делаю салат. Я же отдаю предпочтение молочным продуктам. Обожаю запеканки, сырники, блинчики. Могу сделать налистники с творогом. Мы с мужем практически не едим сладкого, поэтому, если хочется себя чем-то побаловать, готовлю панкейки.

— Купили себе что-то после получения серебряной медали?

— Пока ничего. Признаюсь, моим самым большим желанием было просто вернуться домой, к родным. Небольшой отдых — это лучший подарок для меня. Что касается каких-то бытовых подарков, то особых желаний у меня нет. Свою любовь к шопингу могу удовлетворить в поездках — всегда нахожу время, чтобы обновить гардероб. А вот мою мечту о машине воплотил супруг. Миша меня балует, подарил спортивный автомобиль Jaguar XE вишневого цвета. Всегда мечтала о таком авто.

Напомним, Марина Бех-Романчук досрочно стала победительницей «Бриллиантовой лиги» — серии престижных коммерческих соревнований. Кроме того, она входит в рейтинг самых красивых украинских спортсменок.

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