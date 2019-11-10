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Украина

В Киеве на один день частично перекроют Северный мост

12:28 10 ноября 2019 40
мост
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В понедельник, 11 ноября, частично перекроют Северный мост, где с 8:00 до 17:00 будут ремонтировать покрытие (дорожники будут работать в направлении Троещины). В «Киевавтодоре» решили выполнить запланированный объем до вечернего времени пик, чтобы меньше влиять на трафик.

Напомним, что на столичном Броварском проспекте из-за ремонта движение ограничено до 12 ноября.
«ФАКТЫ» также информировали, что с 7 ноября въезд в Киеве грузовых автомобилей в утренние и вечерние часы пик ограничен. Напомним, что это касается грузовиков с разрешенной массой более 4,5 тонны, которым закрыт въезд с 07:00 до 10:00 и вечером — с 17:00 до 20:00. Пока ограничение введут со стороны Житомира, а впоследствии — и на других направлениях (фуры должны парковаться на подъездах к столице).

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