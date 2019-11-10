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Перевернувшийся микроавтобус заблокировал движение на трассе Киев-Одесса: видео с места ДТП
В сети показали с места ДТП с микроавтобусом Ford на трассе Одесса-Киев. В кадр попал белый бус, лежащий на боку. Напомним, на днях в чудовищную аварию под Киевом попал рейсовый пассажирский автобус.
Отмечается, что движение на оживленной трассе на какое-то время оказалось заблокировано.
По словам очевидцев, бус влетел в отбойник и перевернулся. Инцидент произошел на подъезде к поселку Вита Почтовая.
По предварительным данным, водитель автобуса получил травмы и был госпитализирован.
Причины происшествия устанавливаются правоохранителями.
Напомним, 9 ноября под Киевом произошло другое ДТП с переворотом легковушки. «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные фото с места инцидента.
Фото Информатор
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