Происшествия

Перевернувшийся микроавтобус заблокировал движение на трассе Киев-Одесса: видео с места ДТП

В сети показали с места ДТП с микроавтобусом Ford на трассе Одесса-Киев. В кадр попал белый бус, лежащий на боку. Напомним, на днях в чудовищную аварию под Киевом попал рейсовый пассажирский автобус.

Отмечается, что движение на оживленной трассе на какое-то время оказалось заблокировано.

По словам очевидцев, бус влетел в отбойник и перевернулся. Инцидент произошел на подъезде к поселку Вита Почтовая.

По предварительным данным, водитель автобуса получил травмы и был госпитализирован.

Причины происшествия устанавливаются правоохранителями.

Напомним, 9 ноября под Киевом произошло другое ДТП с переворотом легковушки. «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные фото с места инцидента.

Фото Информатор

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