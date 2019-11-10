Спорт

В воскресенье, 10 ноября, поединком в Запорожье продолжилась программа 14-го тура чемпионата Украины по футболу. Два гола, два пенальти и две красные карточки — таков итог противостояния на «Славутич Арене» «Зари» и «Колоса».

Чемпионат Украины. 14-й тур

10 ноября

«Заря» (Луганск) — «Колос» (Коваливка) — 2:0 (Юрченко, 31, с пенальти, Кочергин, 90+1). На 55-й минуте удален Гавриш, а на 77-й — Морозко (оба — «Колос»). На 75-й минуте Волков («Колос») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 3:1.

9 ноября

«Мариуполь» — «Карпаты» (Львов) — 2:2 (Чурко, 15, Мишнев, 55 — Назарина, 59, 90+4, с пенальти). Молодежные составы — 1:1.

«Десна» (Чернигов) — «Днепр-1» — 1:1 (Хлебас, 48 — Шаповал, 45+2). Молодежные составы — 2:1.

«Львов» — «Ворскла» — 2:0 (Ренан, 12, Педро Витор, 41, с пенальти). На 35-й минуте удален Луизао, а на 82-й — Мартыненко (оба — «Ворскла»). Молодежные составы — 0:2.

К поединку против новичка премьер-лиги «Колоса» на «Славутич Арене» в Запорожье (в четверг, 14 ноября, сборная Украины на этом стадионе проведет спарринг с командой Эстонии) «Заря» подошла с шестиматчевой серией без поражений в УПЛ — четыре победы и две ничьи.

Куда хуже обстояли дела у «Колоса», уступившего с четырех последних встречах чемпионата страны с общим счетом 1:14 да еще потерявшего как минимум на полгода из-за тяжелой травмы колена своего лучшего бомбардира (а заодно сына главного тренера) Дениса Костышина.

Несмотря на отсутствие из-за дисквалификации защитников Тымчика и Абу-Ханна подопечные Виктора Скрипника довели свою победную серию до четырех встреч и, по крайней мере, на несколько часов поднялись на второе место в турнирной таблице.

В первом тайме Русин заработал пенальти, который реализовал Юрченко. 600-й гол «Зари» в чемпионатах Украины! (и 350-й на своем поле)! После перерыва команда из Коваливки провела ряд острых атак, но все планы гостей, казалось, разрушило удаление с поля защитника Гавриша. Правда, даже вдесятером подопечные Руслана Костышина заработали пенальти. Только вот голкипер луганчан Шевченко намертво взял мяч после удара с 11-метровой отметки Волкова. А когда Морозко за откровенную грубость вскоре получил прямую красную карточку, оставшийся вдевятером «Колос» выбросил белый флаг. Более того, хозяева поля после классного удара Кочергина в компенсированное время удвоили свое преимущество в счете.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 37 очков (13 матчей);

2. «Заря» — 28 (14);

3 «Десна» — 27 (14);

4. «Динамо» — 27 (13);

5. «Александрия» — 23 (13);

6. «Мариуполь» — 17 (14);

7. «Олимпик» — 14 (13);

8. «Колос» — 14 (14);

9. «Днепр-1» — 12 (14);

10. «Карпаты» — 11 (14);

11. «Львов» — 11 (14);

12. «Ворскла» — 8 (14).

Бомбардиры: 11 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 8 — Богдан Леднев («Заря»); 6 — Артем Беседин («Динамо»), Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 5 — Дмитрий Хлебас («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»), Владлен Юрченко («Заря»).

Программа 14-го тура завершится в воскресенье, 10 ноября, матчами «Шахтер» — «Динамо» и «Олимпик» — «Александрия».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины «Шахтер» — «Динамо».

Фото ФК «Заря»



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