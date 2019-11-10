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Происшествия

На парковке под Киевом женщина разбила пять авто (фото, видео)

16:21 10 ноября 2019 165
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Боярке Киевской области 10 ноября по улице Крещатик 33-летняя женщина не справилась с управлением и въехала в официальную парковку, где повредила 5 авто местных жителей. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киевской области.

«Нарушительница при свидетелях отказалась от прохождения теста на алкоголь. Правоохранители доставили ее в больницу для медицинского освидетельствования, но и там женщина не дала согласия», — говорится в сообщении.

Автомобиль нарушительницы изъят и доставлен на штрафплощадку.

Полицейские составили админпротокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как писали «ФАКТЫ», схожее ДТП произошло 10 ноября в Ужгороде. Там авто на большой скорости выехало за проезжую часть и врезалось в припаркованные автомобили.

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