- 16:47 "Поехала крыша": в России раскрыли подробности о личности профессора-убийцы
- 16:45 «Шахтер» — «Динамо» — 0:0: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
- 16:21 На парковке под Киевом женщина разбила пять авто
- 16:17 Погода еще порадует: синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание
- 16:16 «Давай я тебя умою перед сном»: сеть растрогали новые видео сдружившихся собаки и детеныша гепарда
- 16:16 Гороскоп на 11 ноября для всех знаков зодиака
- 16:16 11 ноября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит хирург Ярослав Фелештинский
- 16:13 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 14-го тура чемпионата Украины
- 16:04 Задержанного в Польше ветерана АТО Мазура отпустили на поруки
- 15:51 День ангела Анастасии: красивые поздравления и яркие открытки
- 15:50 «Заря» забила 600-й мяч в УПЛ и победила заработавший две красные карточки «Колос»: видеообзор матча
- 15:46 Зеленского раскритиковали за ситуацию со свободой слова в Украине
На парковке под Киевом женщина разбила пять авто (фото, видео)
В Боярке Киевской области 10 ноября по улице Крещатик 33-летняя женщина не справилась с управлением и въехала в официальную парковку, где повредила 5 авто местных жителей. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киевской области.
«Нарушительница при свидетелях отказалась от прохождения теста на алкоголь. Правоохранители доставили ее в больницу для медицинского освидетельствования, но и там женщина не дала согласия», — говорится в сообщении.
Автомобиль нарушительницы изъят и доставлен на штрафплощадку.
Полицейские составили админпротокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как писали «ФАКТЫ», схожее ДТП произошло 10 ноября в Ужгороде. Там авто на большой скорости выехало за проезжую часть и врезалось в припаркованные автомобили.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?