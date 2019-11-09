Под Житомиром легковушка испытала КамАЗ на прочность: трое погибших (фото)

Происшествия

В Житомирской области в результате столкновения легковушки и грузовика погибли три человека. Инцидент произошел 9 ноября около 8:30 в селе Лесная Слободка. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Житомирской области.

Так, водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением на закругленном участке мокрого автодороги и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ.

В результате ДТП погиб 41-летний водитель и двое пассажиров легковушки — женщина 1974 г. р. и ребенок 2005 г. р. Еще одна пассажирка, 2000 г. р., с травмами доставлена в Бердичевскую райбольницу. Все они — жители пгт Иванополе Чудновского района.

Полицейские проводят первоочередные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУ Национальной полиции области, Бердичевского отдела полиции, спасатели и медики.

Как писали «ФАКТЫ», 8 ноября в Киеве на оживленной улице Академика Заболотного между метро «Выставочный центр» и Столичным шоссе произошло лобовое столкновение «Шкоды» и бетоновоза «ДАФ». Молодая девушка, сидевшая за рулем легковушки, погибла.

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