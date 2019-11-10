«Временщики»: Арахамия взбудоражил сеть заявлением о досрочном роспуске Рады

Политика

Верховна Рада девятого созыва может быть распущена досрочно. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, отвечая на вопрос журналиста.

«Мое видение — 75 процентов вероятности, что не до конца (пятилетнего срока полномочий Рады. — Авт.). Это ощущение… интуиция», — сказал он.

По словам нардепа, фракция «Слуга народа» не может распасться.

«Фракция точно не распадется, потому что… смотрите… для депутата выход из фракции это что? и к кому он идет? То есть сейчас он депутат в монобольшинстве в правящей коалиции в таком формате!» — заявил Арахамия.

Арахамія дає 75% імовірності, що парламент не досидить свою 5-тирічку pic.twitter.com/7kdFkskBXS — Roman Kravets (@RomanKravets) November 10, 2019

В сети активно обсуждают заявление Арахамии.

«Т.е. они все прекрасно понимают, что они временщики, не имеющие видения будущего страны. Ну, ОК», — написала одна из пользователей Twitter.

«Это парламент не то, что не досидит! Его вынесут!» — добавил второй.

Как писали «ФАКТЫ», в конце августа украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что из фракции «Слуга народа» может выйти до сотни народных депутатов, что повлечет за собой иную конфигурацию власти и досрочные выборы в Верховную Раду.

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