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Год даю: Коломойский предрек досрочные выборы в Верховную Раду
Из фракции президентской «Слуги народа», в которую войдут 254 избранных парламентариев, может выйти до сотни народных депутатов, что повлечет за собой иную конфигурацию власти и досрочные выборы в Верховную Раду
Такой прогноз развития политической ситуации в Украине в интервью «Цензор.нет» дал олигарх Игорь Коломойский. «Под риском выхода где-то до 100 человек. „Паршивыми овцами“ будут прежде всего бизнесмены. Тогда через год в Украине будут новые выборы — даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы», — заявил он.
Игорь Коломойский не верит, что все «слуги народа» пошли в парламент за «воплощением идеалов» — многих интересуют деньги в гораздо большем объеме, нежели зарплата народного депутата Украины.
Отвечая на вопрос о том, что может стать главной причиной досрочных выборов, олигарх заявил: «Только одно — если „слуги народа“ начнут бл.довать. А они будут точно бл. довать, вопрос в масштабах. И это нормальный человеческий процесс осознания, зачем вы пришли в парламент».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Коломойский заявил, что вариантом решения вопроса с Донбассом может стать согласие Украины на частичное снятии санкций с России.
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